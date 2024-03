Milett Figueroa enfrentó los rumores de crisis con Marcelo Tinelli: "Todo está..."

"¿Qué pasa? Están ahí medio...", le marcó el cronista sobre su relación con Tinelli ante los rumores que surgieron. Y Milett respondió: “No sé, ustedes sacan sus conclusiones. Nadie pregunta nada, pero ustedes sacan sus propias conclusiones, así que yo los dejo ser”.

Embed

En esa línea, amplió sobre los comentarios que se instalaron de una supuesta crisis entre los dos: “Bueno, son las sensaciones que tiene cada persona. Ustedes pueden tener las sensaciones que ustedes quieran".

"Nosotros estamos muy bien, la verdad. Yo nunca doy declaraciones de mi vida. La verdad si quieren saber por la preocupación, todo está muy bien”, remarcó Milett Figueroa.

Y cerró firme: “Si estuviéramos distanciados o separados, te lo diría, pero no. Yo no subo mucho contenido, tengo que subir más y en eso estamos. Estamos trabajando para eso”.

milett figueroa.jpg

Marcelo Tinelli habló de los rumores de casamiento con Milett Figueroa: "No estoy cerrado a nada"

Este miércoles comenzó a circular el rumor de que Marcelo Tinelli tenía planes de casamiento con Milett Figueroa, luego de Martín Bossi deslizará que el conductor lo anunció en un brindis privado.

Frente a esta versión, durante el vivo de LAM, América Tv, el periodista Ángel de Brito se contactó con Marcelo y le consultó acerca de esta posibilidad de comprometerse y agrandar la familia.

"No se a donde lo vio Bossi, pero bueno, no existió esa copa ni estoy interesado tampoco. Mintió absolutamente”, sentenció el conductor a través de una llamada telefónica.

Luego reflexionó acerca de un futuro y explicó: “Yo no dije que quiero ser papá, yo no estoy cerrado a nada en la vida si no sabes, lo único que sabemos ciertamente es que te vas a morir el resto no estoy cerrado a nada”.