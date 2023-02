Mirtha Legrand cumple 96 años: "Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida"

“Estoy muy bien por suerte, espléndida”, dijo Mirtha en una nota con TN cuando tan solo habían pasado 3 minutos de las 00 de este jueves. Con respecto a su vuelta a la TV, dijo: "No está confirmado aún, estamos en tratativas".

La diva se mostró muy feliz por cómo se encuentra en esta etapa de su vida y adelantó que prepara un gran festejo. “Va a ser un día muy agitado, pero lindo. Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos y a mi familia”, dijo.

Además, reveló cómo se prepara para recibir a sus invitados: “Tengo gente a la noche, seremos unas 45 personas. Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (...) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña”.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand: "Estoy viviendo momentos muy emotivos y felices"

A sus 97 años, la gran diva de la televisión y estrella de la época dorada del cine nacional valora la vigencia en el mundo del espectáculo y la admiración que despierta en distintas generaciones.

“Este año, la gente me demostró como nunca su amor y su cariño. Estoy viviendo momentos muy emotivos y felices. Nadie me falta el respeto, todos son muy cariñosos y afectuosos conmigo. Llegar a esta edad y tener este caudal de público es emocionante”, destacó.

Lo más emotivo fue cuando se refirió a sus seres queridos. Más allá de estar agradecida de estar rodeada por su hija y sus nietos, no pudo evitar emocionarse cuando mencionó a su hermana gemela Goldy, que murió el 1 de mayo de 2020. “Yo soy llorona, no puedo evitar llorar al recordarla”, remarcó.