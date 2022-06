Mirtha Legrand habló de su desvinculación de El Trece: "Adrián Suar me decepcionó..."

Mirtha Legrand captura - Suar me decepcionó.jpg Mirtha Legrand le aseguró a Intrusos que esperaba otra respuesta por parte de El Trece para regresar a la tv, y que Adrián Suar la decepcionó.

Al mismo tiempo, Mirtha Legrand aseguró "hace mucho que estábamos esperando una respuesta de El Trece", al tiempo que reconoció que su deseo "era volver al Trece" pero cuando le preguntaron si cree que finalmente se podrá dar lanzó un contundente "No, creo que no". Además, aclaró que el director artístico del canal de Constitución, Adrián Suar, la llamó el día anterior y disparó contundente: "Él me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo... Me decepcionó".

Por último, la conductora confió que no descarta la posibilidad de desembarcar en América TV, ya que "siempre fueron muy cariñosos" con ella, así como reconoció no haber hablado del tema con su nieta y sucesora, Juana Viale, quien está dentro de los planes de la productora familiar para que tanto ella como su abuela tengan sus programas.

Embed

La sorpresa que Juana Viale le dio a Mirtha Legrand: desfiló vestida de novia

Noches pasadas Juana Viale cerró el desfile de Gino Bogani como parte de la Semana de la Alta Costura y sorprendió a Mirtha Legrand y a todos los presentes con un espectacular vestido de novia.

Mirtha Legrand Mirtha Legrand y Juana Viale en el desfile de Gino Bogani en el Malba a comienzos de junio.

El evento se realizó en el Malba a comienzos del mes de junio, donde el prestigioso diseñador presentó una colección retrospectiva sobre sus 60 años como figura del mundo de la moda. Allí, Juana lució un vestido de novia estilo romántico con encaje chantilly con transparencias en mangas y pecho, entalle en la cintura y una amplia falda con vuelo.

La sorpresa fue tal porque Juana Viale le había comunicado a su familia que no iba a poder ser parte del evento de moda.

Juana Viale Juana Viale sorprendió a su abuela, Mirtha Legrand, en el desfile de Gino Bogani desfilando en traje de novia.

Una vez recorrida la pasarela con su impactante elegancia, Juana se acercó a su abuela y se vivió un momento de mucha emoción.

Mirtha Legrand Mirtha Legrand y su hija, Marcela Tinayre, en el desfile en el que Juana Viale las sorprendió arriba de la pasarela.

RS Fotos.