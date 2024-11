Mirtha Legrand ovacionada en el show de Luciano Pereyra y Abel Pintos: las fotos y video

Embed

Los artistas brindaron 2 horas de show donde compartieron a dúo un recorrido por las canciones más populares de cada uno y en uno de los momentos de la noche la conductora recibió el cariño del público con un gran aplauso y ovación.

"Olé, olé, olé... Mirtha, Mirtha...", entonó la gente mientras aplaudía. Chiquita se paró de su butaca y saludó a la gente agradecida las muestras de cariño ante las palabras de Luciano y Abel emocionados por su presencia.

PrimiciasYa te acerca las fotos y video de lo que fue la presencia de Mirtha Legrand en el recital de Luciano Pereyra y Abel Pintos en el emblemático estadio porteño.

Las imágenes.

RS Fotos

Revelan el impactante episodio que vivió Mirtha Legrand y que casi le cuesta la vida a Claudio Cosano

El diseñador Claudio Cosano sorprendió a todos en La Jaula de la moda, Ciudad Magazine, al contar una anécdota desconocida de Mirtha Legrand. El referente de la alta costura reveló que la conductora casi lo mata por un error involuntario.

El experto en tendencias y estilo advirtió que es muy importante tener en cuente que las medidas de Chiquita "se toman en el corte". "Tienen que ser secreto. De hecho, te cuento una anécdota...”, mencionó.

"Una vez, tomándole medidas a la Chiqui, las dije en voz alta", detalló Claudio Cosano. Lo mejor vino después: la reacción de la reina de los almuerzos."Casi me ahorca, me dijo ‘¡no, no las quiero saber!’, y de ahí aprendí", remató el diseñador.

Mirtha es muy coqueta y reservada con algunos detalles. De hecho, durante años, la estrella de la TV prefería no dar a conocer su edad, un tema tabú para cualquier diva. Sin embargo, hace pocos años, decidió dejar ese tabú en el pasado.

En 2018 celebró sus 50 años de sus clásicos almuerzos y se animó a decir su edad al aire. "El 23 de febrero de 2019, esta persona que ven aquí... va a cumplir 92 años!", exclamó y recibió una ovación en el estudio.