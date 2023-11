Mirtha Legrand reveló qué le molestó de Javier Milei y Fátima Florez en su mesa: "¡Lo odio!"

“Me parecieron que estaban muy enamorados. En un momento dije ‘son raros’. Me salió del alma. Lo dije para mí”, arrojó, picante. Pero hubo algo muy específico que a Mirtha no le gustó y fue tajante.

El “corazón con las manos”, gesto millennial que fue cuestionado por la diva. “Se tomaban la mano y hacían… Yo no sé hacerlo, pero hacían con las manos así el corazoncito. ¡Ay, lo odio! ¡Lo odio a ese corazoncito!”, dijo sin filtros.

Por último, Mirtha aseguró sobre el romance: “Ella está muy enamorada. A una persona amiga mía le confesó que está muy enamorada y él también me parece”.

La reacción de Mirtha Legrand cuando le preguntó a Pampita cuánto pesa: "Es poco"

Pampita estuvo este sábado en el ciclo de Mirtha Legrand por la pantalla del Trece y, entre otros temas, la modelo habló de su alimentación.

“Qué rico parece ese postre, qué buen aspecto tiene”, comentó la diva mientras estaban sirviendo el último plato de la cena. “¿Vos comés de todo, Caro?”, le consultó Mirtha a la jurado de Bailando 2023.

“Sí, como un montón”, respondió Pampita. “¿Y no engordás?”, quiso saber La Chiqui. “Mi genética es así. Al contrario, si trabajo mucho me pongo muy flaca y tengo que comer más todavía. Voy para abajo, en lugar de ir para arriba. Pero soy así, no sé, mis huesos…”, indicó la modelo.

“¿Cuánto pesás?”, indagó Mirtha. “52 kilos”, reveló Pampita. “Es poco 52, pero pensaba menos”, arrojó la diva. “Porque soy chiquita yo de tamaño”, cerró la también conductora.