Morena Rial criticó con todo a Carmen Barbieri tras ser bajada de Mañanísima: "Me usaron"

"Yo fui la que decidió que no viniera. Quiero aclarar que no lo hice por las críticas, muchos lo hicieron y me dijeron de todo. A la noche, mi productora me avisó que iba a venir y le dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir pero esta mañana, le pedí a mi productora y le pedí que no viniera", contó la conductora.

Y se mostró en contra del episodio de robo a una casa por el que la hija de Jorge Rial está imputada por la Justicia y fue excarcelada: "Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario", comentó Carmen Barbieri.

Embed

Luego de esto, Morena Rial se volcó a su cuenta de Instagram e hizo un duro descargo en respuesta a la conductora y apuntó fuerte contra su programa.

"Voy a aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinitas veces, sólo acepté porque quiero trabajar para salir de este mal momento", explicó la joven.

Y remarcó: "Estoy intentando cambiar y creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó, porque el programa ya está con fecha de levantamiento, decidieron decir el monólogo pero en la cara no me dijeron nada, porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana".

"Les deseo suerte en el próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, que lo demuestre", concluyó firme Morena Rial.

morena rial respuesta a carmen barbieri tras bajarla de Mañanisima.jpg

La picante reacción de Estefi Berardi tras saber que Morena Rial ocupó su silla en Mañanísima

El lunes Morena Rial participó de Mañanísima, el magazine que Carmen Barbieri conduce hasta fin de mes en la pantalla de El Trece, donde se probó como panelista nada menos que en el lugar de Estefi Berardi.

Pícara como de costumbre, la conductora deslizó que como Estefanía se había ido era un actitud noble darle una chance a la hija de Jorge Rial, si bien fue debut y despedida, que siempre expresó sus ganas de trabajar como panelista televisiva.

Morena Rial en Mañanísima - IG.jpg

Así las cosas, desde sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, Berardi reaccionó sin filtro alguno desde sus redes sociales a la presencia de Rial en el magazine de El Trece y su debut como panelista, acusándola de querer ocupar su lugar.

“¡Se sentó en mi silla!, ¿la querrán fija? Me cuentan que se mostró arrepentida de lo que hizo”, deslizó Estefi desde sus Instagram Stories haciéndose eco de las repercusiones que la presencia de Morena en Mañanísima generó.