Morena Rial fue grabada robando productos carísimos en un negocio y quedó imputada

En tanto el abogado del demandante, Carlos Nayi, aseguró que el hecho está probado por la cantidad de cámaras de seguridad que tienen donde se vería a Morena Rial sustrayendo estos teléfonos celular, según informó el periodista Diego Esteves en la tarde de América TV.

Además, Nayi contó en El show del Lagarto (eldoce) que la hija de Jorge Rial podría recibir de, por lo menos, seis años de condena, y advirtió que si los cargos de coacción y amenazas avanzan contra ella, podrían sumarse otros seis años más.

Asimismo se sabe que Morena aceptó ir a declarar después de dos llamados, acompañada por una amiga y su abogado. Eso sí, cubierta por la gigante capucha rosa de su buzo para tratar de pasar desapercibida, pero no pudo evitar que el medio cordobés Cba24n la filmase a pesar de su pedido para que no lo hiciesen.

Facundo Ambrosioni rompió el silencio tras las acusaciones de More Rial y aseguró que irá por la tenencia de su hijo

Recientemente en A la Tarde (América TV) se trató el tema del delicado enfrentamiento judicial entre More Rial y Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, y el cordobés dio su palabra luego de las acusaciones de violencia por parte de la hija de Jorge Rial.

"Tienen la historia a medias, yo estoy haciéndole un juicio a ella para poder pasarle alimentos y llegar a un acuerdo y ella no se presenta a la mediación. Yo no le debo plata a Morena", aseguró el cordobés.

"Yo lo llevo al colegio, le compro los pañales que necesita, le mando alimentos pero mis abogados no me dejan mandarle dinero porque todavía no hay arreglo. Yo quiero pasarle todo lo que le corresponde", sumó sobre cómo se maneja con Francesco.

"A mi hijo nunca le faltó nada, y ahora estoy peleando para que empiece el colegio, ya pagué la matrícula y quiero que empiece el colegio y estoy peleando por eso", se lamentó.

Al ser consultado por Karina Mazzocco sobre si busca la tenencia de su hijo aseguró que sí . "Mi hijo se la pasa 24 horas con una niñera, duerme con una niñera, está en un ambiente que no me gusta. Quiero que tenga una familia, que vaya al colegio como corresponde, que se alimente como corresponde", argumentó.

"Hay muchísimas cosas, por ejemplo una vez mi hijo se quedó tres días en un hotel con una niñera y la madre se fue a Uruguay. Hay muchas cosas que no puedo decir sinceramente", cerró y aseguró tener las pruebas suficientes presentadas en la justicia para quedarse con la tenencia del nieto de Jorge Rial.