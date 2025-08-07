Morena Rial presentó a su nuevo amor y le dedicó un romántico mensaje: "Para siempre"

En los primeros días de esta semana, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) que la hija de Jorge Rial habría sido interceptada por la policía en plena avenida General Paz, al no presentar la documentación requerida tras ser detenida por conducir a gran velocidad.

Ante esto, Morena decidió responder sin rodeos. Fiel a su carácter frontal y sin pelos en la lengua, publicó en sus Instagram Stories: "Me tienen cansada con las pelotudeces que hablan e inventan. Yo no estuve involucrada, no estuve manejando ningún auto. Primero, antes de dar una información verifiquen las cosas. Dejen de ser tan inoperantes y acosadores hablando de uno todo el día. Dejen de buscarlo el pelo al huevo porque no lo tiene. La hago corta, ya cansaron".

Luego, en una segunda historia, la influencer apuntó directamente contra Ochoa, aunque sin mencionarlo por su nombre. "Este pobre pelotudo que da información mía todo el día e intenta ensuciar mi imagen. Le sirvió mi detención en el verano para poder robar 20 días de cámara. Infeliz comprate una vida y hablé de tu familia nefasta que tenés", escribió visiblemente molesta. Y agregó: "Yo no estuve detenida y la información encima la dieron tarde PELOTUDOS. Esto pasó el sábado, no ayer (por el martes)".

Más adelante, en una cuarta publicación, Morena compartió el comunicado oficial de su abogado Alejandro Cipolla, quien explicó lo sucedido y cuál fue realmente su implicancia en el hecho. Sobre el texto, ella añadió con dureza: "Cierren el ort... y dejen de hablar de mí manga de fracasados".

“El 3 de agosto hubo una persecución policial que terminó con la detención de dos menores que había robado un auto. El operativo finalizó en Av. General Paz y Piedra Buena, donde se recuperó el vehículo. Intervino la comisaría vecinal 8A. Cerca de ese lugar, se encontraba Morena Rial con su auto detenido por un problema mecánico (aparentemente una pinchadura). No tenía ninguna relación con el hecho delictivo ni fue detenida. En redes y medios circulan videos que la muestran cerca de un patrullero, pero aclaramos que no se tomó contacto con ella ni se inició actuación alguna. Toda la atención estuvo puesta en el procedimiento por el robo. Morena Rial no estuvo involucrada”, aclaró así Cipolla sobre el episodio en cuestión.

IG Morena Rial descargo 1