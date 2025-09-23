A24.com

Andy Kusnetzoff enfrentó las críticas por quebrarse en vivo y dejó un mensaje contundente

En LAM, el ciclo de Ángel de Brito, Andy Kusnetzoff respondió a las críticas por su llanto en la radio.

23 sept 2025, 22:41
Este martes Andy Kusnetzoff se refirió a las críticas que recibió tras haberse quebrado al aire en su programa Perros de la calle (Urbana Play), mientras hablaba sobre la situación de las personas con discapacidad y los recortes en las pensiones. Lo hizo en LAM (América TV), donde defendió su postura y explicó el contexto de su emoción.

"Yo entiendo que políticamente sirva, no sirva. Hace 23 años que hago este programa, no es la primera vez que hablo de la situación de cómo veo el país. En este caso estaba hablando de algo que tenía que ver con la gente que tiene un familiar discapacitado. Me angustié. Yo no actúo, no muestro mi emoción en general y hablo de muchas historias. En ese momento me angustié", comenzó diciendo el periodista.

Andy también destacó su compromiso con causas sociales a lo largo de los años. "Hace 15 años que hago las misiones solidarias. El mes que viene vamos a hacer otra, una vez más. Lo hice con todos los gobiernos. Ahora, lo que le pase a los demás con ver a alguien que se angustió o se sensibilizó con una situación en particular, si tienen ganas de criticarlo, pegarlo, usarlo políticamente, háganlo tranquilo, son libres de hacer lo que quieran", remarcó.

Cuando Cande Mazzone le preguntó si le molestaban las críticas, Kusnetzoff respondió: "No importa si me molesta o no me molesta. Simplemente no era algo que daba para opinar o no opinar. Uno hace un programa en vivo. Hace 23 años, que hago este programa, hace 30 estoy en televisión. ¿Cuántas veces me viste que me quebré o me emocioné? Yo no lo uso políticamente. Me pasó y punto. Ahora, si eso gusta, no gusta, yo me dedico a hacer un programa. Me gusta tratar de ayudar a la gente. Lo hice en todos los gobiernos porque las necesidades no empezaron ahora. Estuvieron siempre. Y en este caso hablaba de algo específicamente que tiene que ver con tener un familiar con discapacidad y qué difícil que debe ser para esos padres que están ayudando a sus hijos. Bueno, toda esa charla me angustió. Eso es todo. Lo que le pasa a los demás, la verdad, no me importa. No le voy a contestar específicamente a nadie porque no lo vi y la verdad que si no lo veo, no tengo ganas".

Luego, la cronista le consultó sobre los gestos de Mario Pergolini, quien fue señalado por algunos como burlón ante el llanto de Andy. El conductor fue escueto: "Todos lo conocemos. No tengo idea, ya lo conocés. No lo vi", respondió.

Para cerrar, Kusnetzoff reflexionó sobre el rol de los comunicadores y la empatía en los medios: "Creo que la gente que está en vivo comunica cosas y le pasan cosas. No sé, ahora, de golpe, parece que está mal tener empatía con la gente que necesita algo. ¿Hay que pedir disculpas por eso? A mí no me parece que sea así. En todo caso, habrá que pedir disculpas por otra cosa. Pero la verdad, a mí me gusta hacer un programa real y hablar, ser honesto, ser auténtico. Si a los demás no les cabe o quieren usarlo para otra cosa o se burlan de eso, no es mi problema".

Qué dijo Mario Pergolini sobre las acusaciones de burlarse de Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff se emocionó profundamente en vivo en Perros de la calle (Urbana Play) al hablar sobre la situación de las personas con discapacidad, en el marco de los recortes de pensiones impulsados por el actual gobierno. Aunque su postura generó apoyo en muchos oyentes, también hubo críticas, y lo que más llamó la atención fue la actitud de Mario Pergolini, quien pareció ironizar el llanto de su ex compañero de CQC.

Como era de esperarse, varios programas de espectáculos y medios salieron a buscar la palabra de Pergolini. Sin embargo, el conductor reaccionó con risas ante las preguntas y se limitó a decir que no sabía de qué le estaban hablando, tal como se vio en LAM (América TV) el jueves por la noche.

Ante la repercusión que generaron sus gestos y su negativa a hablar del tema en ese momento, este viernes Mario Pergolini decidió aclarar públicamente que su parodia no tenía relación con Andy Kusnetzoff. En su descargo, apuntó contra los medios por tergiversar lo ocurrido y aseguró que se trató de un “falso recorte”.

Desde su programa Deja que entre el sol (Vorterix), explicó que el sketch de llanto estaba vinculado a un video de los amigos de Moski (Lautaro Moschini), un streamer que recientemente se mudó a Dubái. “De lo que estábamos hablando era de Moski, de sus ex compañeros llorando y de lo único que hablamos fue de ese tema. No entiendo por qué ayer me encararon un montón de movileros —que no tienen nada mejor que hacer, pobre gente— y me empezaron a preguntar por qué me había burlado de Andy”, expresó con sorpresa.

“Yo no entendía de qué me estaban hablando. Les digo: ustedes no vieron el programa, no saben ni de qué estábamos hablando”, agregó, intentando despegarse del malentendido y defender el contenido de su programa.

A medida que avanzaba su descargo, Pergolini se mostró cada vez más molesto y lanzó: “El programa se ve en YouTube, vos podés ir para atrás y verlo. No te podés quedar con un recorte si querés opinar. Si vos sos un nabo que la vida te dio para tirar tiros a otros y ver si con eso la gente se pelea y con eso vivir, entiendo que no quieras averiguar más… pero está el video”.

Finalmente, cerró su defensa reafirmando que no tenía intención de burlarse de Kusnetzoff. “Yo entiendo que lo digan porque yo podría hacer eso, no es que soy una persona que nunca hubiese hecho algo así. Pero ahora que no lo hice, me gustaría que quede claro que no me estaba burlando de Andy. Ni siquiera estaba en mi cabeza el tema. No habíamos hablado de por qué había llorado Andy, ni me importaba tampoco”, concluyó con evidente fastidio.

