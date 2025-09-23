Andy Kusnetzoff enfrentó las críticas por quebrarse en vivo y dejó un mensaje contundente

Luego, la cronista le consultó sobre los gestos de Mario Pergolini, quien fue señalado por algunos como burlón ante el llanto de Andy. El conductor fue escueto: "Todos lo conocemos. No tengo idea, ya lo conocés. No lo vi", respondió.

Para cerrar, Kusnetzoff reflexionó sobre el rol de los comunicadores y la empatía en los medios: "Creo que la gente que está en vivo comunica cosas y le pasan cosas. No sé, ahora, de golpe, parece que está mal tener empatía con la gente que necesita algo. ¿Hay que pedir disculpas por eso? A mí no me parece que sea así. En todo caso, habrá que pedir disculpas por otra cosa. Pero la verdad, a mí me gusta hacer un programa real y hablar, ser honesto, ser auténtico. Si a los demás no les cabe o quieren usarlo para otra cosa o se burlan de eso, no es mi problema".

Qué dijo Mario Pergolini sobre las acusaciones de burlarse de Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff se emocionó profundamente en vivo en Perros de la calle (Urbana Play) al hablar sobre la situación de las personas con discapacidad, en el marco de los recortes de pensiones impulsados por el actual gobierno. Aunque su postura generó apoyo en muchos oyentes, también hubo críticas, y lo que más llamó la atención fue la actitud de Mario Pergolini, quien pareció ironizar el llanto de su ex compañero de CQC.

Como era de esperarse, varios programas de espectáculos y medios salieron a buscar la palabra de Pergolini. Sin embargo, el conductor reaccionó con risas ante las preguntas y se limitó a decir que no sabía de qué le estaban hablando, tal como se vio en LAM (América TV) el jueves por la noche.

Ante la repercusión que generaron sus gestos y su negativa a hablar del tema en ese momento, este viernes Mario Pergolini decidió aclarar públicamente que su parodia no tenía relación con Andy Kusnetzoff. En su descargo, apuntó contra los medios por tergiversar lo ocurrido y aseguró que se trató de un “falso recorte”.

Desde su programa Deja que entre el sol (Vorterix), explicó que el sketch de llanto estaba vinculado a un video de los amigos de Moski (Lautaro Moschini), un streamer que recientemente se mudó a Dubái. “De lo que estábamos hablando era de Moski, de sus ex compañeros llorando y de lo único que hablamos fue de ese tema. No entiendo por qué ayer me encararon un montón de movileros —que no tienen nada mejor que hacer, pobre gente— y me empezaron a preguntar por qué me había burlado de Andy”, expresó con sorpresa.

“Yo no entendía de qué me estaban hablando. Les digo: ustedes no vieron el programa, no saben ni de qué estábamos hablando”, agregó, intentando despegarse del malentendido y defender el contenido de su programa.

A medida que avanzaba su descargo, Pergolini se mostró cada vez más molesto y lanzó: “El programa se ve en YouTube, vos podés ir para atrás y verlo. No te podés quedar con un recorte si querés opinar. Si vos sos un nabo que la vida te dio para tirar tiros a otros y ver si con eso la gente se pelea y con eso vivir, entiendo que no quieras averiguar más… pero está el video”.

Finalmente, cerró su defensa reafirmando que no tenía intención de burlarse de Kusnetzoff. “Yo entiendo que lo digan porque yo podría hacer eso, no es que soy una persona que nunca hubiese hecho algo así. Pero ahora que no lo hice, me gustaría que quede claro que no me estaba burlando de Andy. Ni siquiera estaba en mi cabeza el tema. No habíamos hablado de por qué había llorado Andy, ni me importaba tampoco”, concluyó con evidente fastidio.