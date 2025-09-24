Valentina Cervantes confesó el dato menos pensado de Enzo Fernández y sorprendió a todos

En ese sentido, la influencer comentó sobre los gustos de su pareja para la comida: “Enzo come muchos pescados, mucho omega 3 en su cuerpo. Más eso, salmón, pescados blancos, capaz acá no se consume tanto”.

Y sobre el final, Valentina Cervantes reconoció que Enzo Fernández la bancó para aceptar la propuesta de esta aventura televisiva en la Argentina: "Lo consulté con él y me acompañaba porque él está con la nena. Es un desafío para los dos".

Valentina Cervantes y Enzo Fernández: amor, efímera distancia y familia

Valentina Cervantes y Enzo Fernández tuvieron una relación de seis años, iniciada cuando ella tenía 17 años y él 16, en 2018. Durante este tiempo, formaron una familia con dos hijos en común: Olivia y Benjamín.

Sin embargo, en octubre de 2024 confirmaron su separación, la cual fue decidida por Enzo Fernández, quien expresó que deseaba hacer su vida solo, etapa que había postergado por apostar a la familia.

Valentina Cervantes se mudó por aquel entonces a Buenos Aires desde Inglaterra junto a sus hijos para estar cerca de su familia, mientras que Enzo Fernández permaneció en Europa.

La pareja mantuvo siempre un vínculo respetuoso y cercano debido a sus hijos, y a pesar de la separación sostienen una relación familiar sólida para cuidar de sus niños.

No hubo terceros en discordia ni crisis particulares, solo una decisión de Enzo de querer vivir una etapa individual. Valentina ha destacado la calidad de padre que es el deportista y la relación de apoyo mutuo que mantienen por el bienestar de sus hijos. Luego de unas semanas distanciados, ambos volvieron a apostar al amor.

Hoy en día, tras superar esa pequeña crisis y separación momentánea, la influencer y el futbolista se volvieron a dar una nueva oportunidad y pasan por un gran presente.