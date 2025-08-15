La China Suárez celebró el gol de Mauro Icardi con un mensaje picante que dio que hablar

icardi, mensaje china suarez

Así es la lujosa casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

Aunque muchos pensaban que el vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi no pasaría de una reacción impulsiva tras el escándalo con Wanda Nara, lo cierto es que la relación se mantiene desde noviembre del año pasado y hoy se muestra estable y consolidada.

Radicados en Estambul por el contrato que el delantero tiene con el Galatasaray hasta julio de 2026, la actriz y el futbolista decidieron dejar atrás la casa que él compartía con Wanda y sus hijas para comenzar una nueva etapa en un hogar propio, cargado de nuevas energías y lejos de recuerdos del pasado.

Hace unos días, la ex Casi Ángeles compartió en sus historias de Instagram que ya se habían mudado a su nueva residencia. Más tarde, reveló que estaban esperando la llegada de los muebles que eligieron con dedicación para ambientar la mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de Estambul, cerca del Bósforo.

Recientemente, la pareja celebró que el living de su casa ya está completamente armado. En sus redes mostraron los sillones en tonos blancos y grises, con almohadones a juego, una alfombra elegante y una mesa ratona decorada con un ajedrez, velas aromáticas y flores. También compartieron imágenes de la enorme piscina donde disfrutan del verano turco, mientras continúan construyendo su familia ensamblada. En septiembre, Rufina, la hija mayor de la China, se mudará con ellos y comenzará su último año de primaria en un colegio internacional de la ciudad.

Por otro lado, Magnolia y Amancio, los hijos que Suárez tuvo con Benjamín Vicuña, aún no tienen autorización para instalarse en Turquía, aunque el actor chileno confirmó que viajarán con frecuencia para mantener el vínculo con su madre.

En cuanto a Icardi, el delantero sigue esperando que sus abogadas lleguen a un acuerdo con el equipo legal de Wanda Nara para poder reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella, y que eventualmente puedan visitarlo en Estambul durante su estadía por compromisos laborales

