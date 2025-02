Morena Rial y su peor cumpleaños tras las rejas: la súper fiesta que se frustró

"La fiesta iba a ser en un boliche de Palermo y Morena iba a invitar a 800 personas. Había armado un súper festejo y había cerrado influencers, famosos y muchas marcas", precisó Matías Vázquez.

Y agregó sobre la intención que tenía Morena de hacer un gran festejo: "Quería algo masivo y abierto para que la gente cuando vea que estaba festejando el cumpleaños vaya".

Incluso, desde su cuenta de Instagram la joven anunciaba hace unos días que se venía un gran festejo por su cumpleaños y con sorteos incluidos para sus seguidores. "La idea es hacer una súper fiesta", anunciaba desde sus historias.

"Va a festejar su cumpleaños mañana en prisión. Su hermana Rocío se encargó de llevar al bebé Amadeo a Jorge Rial, que creo que en los próximos días también dará el presente", observó el conductor sobre el impensado cumpleaños tras las rejas que pasará Morena Rial, quien el jueves se negó a declarar y pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria.

morena rial cumpleaños.jpg

Josefina Pouso se quebró ante el caso Morena Rial y recordar la difícil crianza de sus hijas: "No seamos ingratos"

Mientras se analizaba en Desayuno Americano, América Tv, el caso Morena Rial y los nuevos videos que aparecieron de la investigación del robo a una casa en Villa Adelina por el que está detenida, Josefina Pouso se quebró al aire.

La panelista se mostró sensibilizada por su lucha en la crianza de sus hijas Morena y Helena al referirse al caso de la hija de Jorge Rial. "Me pongo vehemente porque soy mamá y el día de mañana me puede pasar a mí", precisó Josefina.

Y amplió: "En la crianza de mis hijas, cuando quedé embarazada de la segunda, tuve una situación emocional muy fuerte que yo sentí que dejé a un lado a la primera, pagué mis consecuencias después".

"Entonces decís: paremos porque es muy difícil ser mamá y ser papá y más cuando estás solo. Paremos, no seamos tan ingratos con los padres y las madres cuando en realidad estuviste como pudiste", continuó entre lágrimas.

Y reiteró por qué la golpea tanto en lo personal este caso: "Por eso me pongo vehemente, me chupa un hue.. si es Jorge Rial el padre de Morena en este momento, me parece que siempre se señala al mamá o papá de una manera tan cruel frente a las equivocaciones de nuestros hijos cuando ya son adultos".

"Uno acompaña como puede y nunca es tarde para decir: 'Uh pu.. no estuve'. Se puede remediar y tengo que laburar de sol a sol", finalizó conmovida Josefina Pouso.