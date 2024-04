Moria Casán, durísima con Fátima Florez tras su separación de Javier Milei: "No logró..."

Luego de una larguísima carcajada, la One expresó: "Me encanta, porque él es un seductor nato. Es un hombre que admira mucho la inteligencia de la mujer. Y acá, estaba medio... No sé si logró captar su admiración en cuanto a inteligencia". Cabe recordar que la diva había tenido un enfrentamiento con la comediante por haberla imitado en el teatro y Florez tuvo que pagarle una significativa suma de dinero.

Inmediatamente, el notero le preguntó si para ella la decisión de separarse había sido de Milei y ella respondió: "¡Obviously!". Y sumó: "Milei no puede estar enamorado más que de él. Él se mira y se debe autoabastecer: 'Soy el presidente y el más célebre del mundo'. Y está bien que lo haga porque, además, está construyéndose como Presidente".

"Está en su poderío máximo. De la única persona que puede estar enamorado es de la gente que lo votó. ¡Ese es un romance que no lo puede ocupar ninguna mina! Olvidate... ¡Los perros y él!", remarcó La lengua Karateca.

Por otro lado, Moria habló de la situación del país: "Yo a mi país lo desdramatizo. Yo lo veo siempre bien. Veo que todo lo que ocurre es para bien. Todo. Yo hace muchos años que vivo acá, hice toda mi carrera acá, nunca me fui a otro país, salvo para trabajar. Así que yo, cero queja con esto. Yo soy casanística: nunca esperé nada de los demás y menos del Estado".

"No soy una mujer que mama de la teta del Estado. Al contrario, el Estado mamó de mi teta con lo que le pago. No hay nadie que se haya colgado de mis tetas más que el Estado", cerró filosa.

Tras su separación de Javier Milei, afirman que Fátima Florez se reencontró con Norberto Marcos

Luego del sorpresivo anuncio virtual del presidente argentino Javier Milei sobre el fin de su noviazgo con Fátima Florez el fin de semana pasado, este martes se supo la humorista habría retomado el contacto con su ex pareja por más de 20 años, el productor artístico Norberto Marcos.

Fue Nancy Duré, desde Socios del espectáculo (El Trece), quien dio detalles del acercamiento entre la actriz y su ex marido. "Fátima sigue en los Estados Unidos. Este jueves se va a encontrar con la doctora Ana Rosenfeld, que le está llevando la causa (del divorcio) de Norberto. La noticia de último momento es que Fátima habló con Norberto. Hubo una charla, ellos seguramente la van a negar, como negaron un montón de cosas", lanzó de entrada.

Fátima Florez Norberto Marcos y Nancy Duré -captura Socios del espectáculo.jpg

Pero eso no fue todo. Inmediatamente agregó: "Fátima lo extraña. No sólo lo extraña como pareja sino que lo extraña fundamentalmente como productor. Por lo cual, Guillermo Marín, te voy avisando que Fátima tiene ganas de seguir trabajando con él. Fátima entabló nuevamente diálogo con Norberto, la semana que viene ella vuelve a Buenos Aires y, seguramente, va a haber un encuentro".

Y mientras Rodrigo Lussich atinó a comentar: "¡Pero corta con Milei y vuelve a hablar con Norberto!", la periodista completó la información deslizando: "Yo ya te lo venía diciendo. Yo te dije que se habían cruzado a pesar de que ellos decían que no. Te voy a agregar un dato más. Hubo una oportunidad en la que gente de la obra la vio a Fátima llorando en el camarín porque extrañaba a Norberto".