Las fotos de Zaira Nara a los besos con su nuevo novio millonario en las playas de Punta del Este

Lo que comenzó a sonar con mucha fuerza hace unos días como un rumor de romance finalmente se termina confirmado con imágenes: Zaira Nara está saliendo con el millonario Robert Strom, el empresario francés heredero de un impactante patrimonio.
Tras separarse de Facundo Pieres a mediados de 2025 y estar un tiempo soltera, la hermana de Wanda Nara finalmente volvió a encontrar el amor.
En las horas previas al Año Nuevo, Zaira y Robert ya no se esconden y se mostraron a los besos y muy enamorados en público, en un exclusivo balneario de Punta del Este donde disfrutan de unos días de descanso.
PrimiciasYa te muestra las imágenes donde la modelo y el empresario disfrutaron de un día de sol pleno, paseo en jeep, mates y se mostraron súper románticos y dándose un beso en varios momentos.
Robert Strom es un heredero francés que hace unos días comenzó a ser señalado como el posible nuevo amor de la modelo, algo que finalmente se termina confirmando con las primeras fotos de los dos juntos.
El empresario es polista y pertenece a una familia clave en el desarrollo de centros comerciales en Europa. “Su abuelo fue quien impulsó los shoppings en el continente y la familia llegó a manejar más de 80”, detalló al respecto el periodista Gustavo Méndez.
Si bien por el momento ninguno de los dos habló públicamente de la relación que mantienen, las primeras imágenes de los dos juntos confirman el romance de verano.
Zaira Nara brindó una entrevista para el programa La Mañana de Moria (El Trece) donde se refirió a su presente sentimental, su vínculo incondicional con su hermana Wanda y su postura frente al romance de Mauro Icardi y la China Suárez.
“Estoy muy contenta. Fue un año muy bueno laboralmente. Hace ya un tiempo cambié el foco de mi carrera, me empecé a dedicar más a emprendimientos y marcas y no tanto a la televisión. Trabajo muchísimo”, contó la modelo sobre su 2025.
Y consultada sobre los rumores de romance con un millonario francés, Zaira evitó dar detalles: “Mi corazón este año estuvo tranquilo, lo termino soltera. La verdad es que estoy disfrutando mucho la soltería. Hace años que tengo un novio detrás de otro y esta vez elegí pensar en mí”.
En cuanto a su relación con Wanda Nara, dejó en evidencia la fuerte unión entre ambas: “Ser hermana de Wanda es una caja de sorpresas. Siempre surgen temas nuevos, pero ella es muy buena hermana. Somos muy unidas y compañeras. Mis sobrinos son la luz de mis ojos, siempre voy a estar para lo que sea para ayudar”, afirmó.
Y sobre el final, al referirse a Mauro Icardi y la China Suárez, Zaira Nara marcó una postura firme y madura sin entrar en polémicas, dejó en claro que su prioridad absoluta es el bienestar emocional de sus sobrinas, evitando cualquier conflicto innecesario y manteniendo distancia de los escándalos. "No me interesa hablar de eso", indicó contundente.