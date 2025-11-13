Carla Conte destrozó a Mariano Iúdica en medio del drama de Marcelo Tinelli: "Me importa tres..."

El fuerte posteo de Juanita Tinelli en las redes destapando la interna dentro de la familia de Marcelo Tinelli abrió lugar a que muchos famosos que conocen y compartieron trabajo con el conductor dieran su opinión sobre el escándalo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Carla Conte fulminó a Mariano Iúdica al hablar de la situación de Marcelo Tinelli y reavivó una antigua interna cuando compartieron programa en Este es el show.
El fuerte posteo de Juanita Tinelli en las redes destapando la interna dentro de la familia de Marcelo Tinelli abrió lugar a que muchos famosos que conocen y compartieron trabajo con el conductor dieran su opinión sobre el escándalo.
En una nota con Intrusos (América Tv), Carla Conte explicó cómo viven esta situación con sus compañeros de Estamos de paso, programa de steraming que se emite por Carnaval y en el cual Tinelli se está ausentando hace unas semanas ante el conflicto familiar que atraviesa.
"Bien, bancando la parada y medio a disposición y tratando de hacer el mejor programa que podemos. Siempre sabemos más o menos (cómo está Tinelli) y estamos ahí, no sabemos si va a venir o no", dijo la panelista y conductora. Y aseguró sobre la particular situación que atraviesa Tinelli: "Cuando vos no estas bien de ánimo es re dífil hacer un programa".
"Hay ex compañeros que salieron a hablar y vos te enojaste con Iúdica", le marcó el cronista. A lo que Carla Conte fue categórica con su ex compañero en la primera versión del programa Este es el show: "No me interesa opinar, no tengo nada para decir, porque aparte ya he dicho. Lo he dicho hace más de diez años y no hay nada que no se sepa. No es nada nuevo".
"Iúdica los trató de ‘alcahuetes’ a vos y a Listorti", le advirtió el periodista. A lo que Conte lo fulminó sin vueltas: "Me chu.. un huevo lo que diga, me importa tres carajos literal, me importa cero. Gracias al cielo fue poco tiempo (el tiempo que compartieron programa)", cerró dejando en claro que no tiene el mejor recuerdo de Mariano.
Marcelo Tinelli no está conduciendo actualmente su programa de streaming Estamos de paso por Carnaval debido a un tema de ánimo y porque está muy ocupado con la complicada situación familiar que atravesó tras el escandaloso posteo de su hija Juanita Tinelli.
La joven comentó en una publicación haber recibido amenazas y cuestionó a su padre por sus acciones, revelando diferencias familiares profundas.
Esto generó una crisis en la relación entre ambos y provocó que Marcelo Tinelli se ausentara temporalmente de su programa, siendo reemplazado por José María Listorti.
"Lo entiendo porque es muy difícil hacer un programa de este estilo, donde tenés que estar divertido, cuando estás preocupado. Y él está preocupado, no por la guita, sino por su familia”, reconoció Listorti en diálogo con SQP (América Tv) sobre el complicado momento que pasa el famoso conductor.
Aunque Tinelli tenía previsto volver al programa Estamos de paso en Carnaval, por el momento canceló su regreso alegando que priman los asuntos familiares.
Se espera que regrese en el futuro, pero por ahora su ausencia es principalmente por la carga emocional y la prioridad que está dando a resolver el conflicto familiar.
Cabe recordar que el ciclo fue estrenado hace poco al aire y contaba en un principio con las presencias de Luciano El Tirri, Candelaria y Juanita Tinelli, Pachu Peña, Sebastián Almada, Sabrina Rojas, Carla Conte y Fede Bal.