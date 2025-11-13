Carla Conte destrozó a Mariano Iúdica en medio del drama de Marcelo Tinelli: "Me importa tres..."

"Iúdica los trató de ‘alcahuetes’ a vos y a Listorti", le advirtió el periodista. A lo que Conte lo fulminó sin vueltas: "Me chu.. un huevo lo que diga, me importa tres carajos literal, me importa cero. Gracias al cielo fue poco tiempo (el tiempo que compartieron programa)", cerró dejando en claro que no tiene el mejor recuerdo de Mariano.

carla conte 2

Por qué Marcelo Tinelli no está conduciendo su programa de streaming tras el escandaloso posteo de su hija Juanita y la interna familiar

Marcelo Tinelli no está conduciendo actualmente su programa de streaming Estamos de paso por Carnaval debido a un tema de ánimo y porque está muy ocupado con la complicada situación familiar que atravesó tras el escandaloso posteo de su hija Juanita Tinelli.

La joven comentó en una publicación haber recibido amenazas y cuestionó a su padre por sus acciones, revelando diferencias familiares profundas.

Esto generó una crisis en la relación entre ambos y provocó que Marcelo Tinelli se ausentara temporalmente de su programa, siendo reemplazado por José María Listorti.

"Lo entiendo porque es muy difícil hacer un programa de este estilo, donde tenés que estar divertido, cuando estás preocupado. Y él está preocupado, no por la guita, sino por su familia”, reconoció Listorti en diálogo con SQP (América Tv) sobre el complicado momento que pasa el famoso conductor.

Aunque Tinelli tenía previsto volver al programa Estamos de paso en Carnaval, por el momento canceló su regreso alegando que priman los asuntos familiares.

Se espera que regrese en el futuro, pero por ahora su ausencia es principalmente por la carga emocional y la prioridad que está dando a resolver el conflicto familiar.

Cabe recordar que el ciclo fue estrenado hace poco al aire y contaba en un principio con las presencias de Luciano El Tirri, Candelaria y Juanita Tinelli, Pachu Peña, Sebastián Almada, Sabrina Rojas, Carla Conte y Fede Bal.