Moritán reconoció haber tenido un encuentro íntimo con Inés Monzón y lanzó una dura frase: "Busca perjudicarme"

Así las cosas, y tras la aparición de Inés este lunes en LAM (América TV) brindando detalles del affaire con el empresario, Roberto García Moritán habló en exclusiva con Primicias Ya y contó su verdad sobre el vínculo.

Inés Monzón - captura LAM.jpg

Ante la consulta de este portal sobre las recientes declaraciones de Monzón, el empresario admitió tajante sobre Inés y el fugaz encuentro: "Me escribió por redes, vino a casa y no la vi ni la voy a ver nunca más".

Asimismo, sobre la filtración de las conversaciones privadas que mantuvieron antes del único encuentro, Roberto García Moritán fue contundente sobre las intenciones de Monzón, asegurando que es una persona que no están bien. "Una chica que mostró los chats privados... No entiendo. Lo único quue busca con esto es perjudicarme", concluyó apesadumbrado.

Roberto García Moritán 1.jpg

Apareció la supuesta novia de Roberto García Moritán y reveló explosivos detalles de su cita íntima

Después de que días pasados revelaran en LAM (América TV) un nuevo affaire de Roberto García Moritán con una joven de nombre Inés, este lunes el ciclo de Ángel de Brito contó con la palabra de la señorita que en un principio había sido reticente a hablar públicamente, pero ahora detalló su encuentro íntimo con el ex de Pampita.

Entrevistada por Santiago Riva Roy, Inés Monzón contó que no tiene nada que ver con el medio y confesó haberse sentido incómoda con algunos trascendidos. “Se dijeron un montón de cosas y la verdad es que no soy amante de nadie. Fue un teléfono descompuesto”, aseguró de entrada.

Embed

Sobre la relación con Moritán, confió: "Fue una excepción, porque la verdad es que yo no tengo sexo casual con nadie, no me interesan esas cosas. Pero se dio, nada más. Se dio".

Asimismo, sobre cómo ocurrió todo, Inés remarcó que todo comenzó en las redes sociales. “Si mal no recuerdo, creo que vi un reel de él. Me pareció una persona bastante genuina con lo que decía, de que estaba solo y lo vi un poco dolido, como que necesitaba un poco de cariño”, deslizó agregó: “Nos likeamos las historias y empezamos a hablar. Se dio muy natural”.

En tanto, puntualmente sobre el encuentro, Monzón revelo: “Él me mandó a buscar a mi casa en un auto de aplicación y lo pagó”. Y cuando el movilero le consultó si "fue comida y después sexo o al revés", la joven respondió con picardía "un poco y un poco".