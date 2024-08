El peor momento de Zulma Lobato: sin un techo y con problemas de salud

Zulma mostró el interior de su hogar, una casa pequeña que alquila con enorme esfuerzo, y reveló que espera poder juntar ahorros para comprarse un terreno: "Yo quiero que depositen lo que puedan a mi cuenta para ver si me puedo comprar un terreno y y hacerme una prefabricada".

La mediática reconoció sentirse desilusionada del medio, que tantas alegrías le dio y hoy nadie se acuerda de ella. "El medio me utilizó", remarcó, resignada.

Al finalizar, Zulma contó que pasa por días de mucha tristeza y llegó a pensar en lo peor. "A mí se me terminó la carrera cuando los canales me dijeron 'basta'.. Estoy siempre triste, apagada, con ganas de llorar. Si no consigo un lugar, me quito la vida", cerró.

El desesperado pedido de Zulma Lobato en su peor momento tras ser violentamente asaltada

Zulma Lobato reapareció en los medios para contar el mal momento que atraviesa por estas horas. Sucede que la mediática fue víctima de una salidera bancaria, en la que le arrojaron gas pimienta por lo que casi la dejan ciega del ojo derecho.

“Me tengo que operar de la vista. Estoy casi ciega porque el otro día fui al banco a sacar plata y cuando salí de ahí el chorro que me robó no se conformó con eso, porque eran 20 mil pesos lo que saqué, me tiró gas pimienta y me hizo perder la visión del ojo derecho”, reveló a través de un audio en el programa Ovejas Negras.

Al tiempo que allí mismo la mediática pidió ayuda dado que está juntando dinero para poder operarse y así recuperar la vista.

“La cirugía me sale como 5 millones de pesos y no los tengo. Entonces, quisiera que me hagan nota a ver si la gente puede depositar en mi CBU”, pidió Lobato, apelando a la solidaridad de la gente.