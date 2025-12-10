5 Seconds Of Summer regresa a Argentina para presentar su nuevo álbum

Dos años después de su última visita al país, donde agotaron entradas en el mítico Luna Park, 5 Seconds of Summer, una de las boybands más importantes de la historia, regresa a Buenos Aires para reencontrarse con sus fans argentinos. La cita será el 16 de septiembre en Movistar Arena, en el marco de su nueva gira mundial “Everyone’s A Star!”, y llega de la mano de DF Entertainment. El cuarteto australiano presentará su sexto álbum de estudio y repasará todos sus grandes éxitos en un nuevo capítulo de esta larga historia que los une a Argentina. Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Movistar Arena desde el lunes 15 de diciembre a las 16:00 horas con cualquier medio de pago.