La palabra del Kun Agüero en medio de rumores de separación de Sofía Calzetti: "Estamos en..."

Según su información, Sofía habría descubierto esta situación y ese habría sido el punto de quiebre que desencadenó la crisis definitiva.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó con el Kun y negó de manera tajante esta información: "No es verdad, no estamos separados y estamos bien. Estamos en Punta del Este tranquilos. La verdad es esa, no hay nada de nada. Es falso que estamos separados".

Cuándo nació Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti

El 13 de septiembre de 2024, Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti anunciaron la llegada de Olivia, su primera hija juntos, y la segunda del ex futbolista, que ya es papá de Benjamín, a quien tuvo con Gianinna Maradona.

A través de sus redes sociales, el deportista compartió con sus seguidores las primeras imágenes de su beba Olivia, una de ellas junto a él, y la otra recostada en su cuna, mirando a su alrededor.

“13 de septiembre 2024. ¡Bienvenida Olivia! No podemos expresar con palabras tanta felicidad”, compartió el exfutbolista junto a una dulce postal de la mano de su bebé entrelazada con las de sus papás tras llegar al mundo.

