La palabra del Kun Agüero en medio de rumores de separación de Sofía Calzetti: "Estamos en..."

En diálogo con PrimiciasYa, el Kun Agüero habló por primera vez en medio de los rumores de separación de la madre de su hija Olivia. Su palabra.

por Juan Pablo Godino | 10 dic 2025, 14:25
En las últimas horas, un fuerte rumor de crisis comenzó a sonar sobre el Kun Agüero y Sofía Calzetti, una relación que hasta hace muy poco se mostraba sólida.

El periodista fue contundente: “Hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, intentaron pelearla pero no pudieron y es cuestión de días que lo hagan público”.

Etchegoyen agregó que el clima en el entorno sería tenso, ya que el trascendido circulaba desde hace tiempo, aunque recién ahora alguien se animó a decirlo abiertamente.

La parte más contundente llegó después, cuando el conductor deslizó que la ruptura no habría estallado por una simple infidelidad del Kun, sino por algo aún más delicado: “El detonante de la separación no es un engaño pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer”. Si bien afirmó que conoce la identidad de la mujer involucrada, remarcó que por el momento no la hará pública.

Según su información, Sofía habría descubierto esta situación y ese habría sido el punto de quiebre que desencadenó la crisis definitiva.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó con el Kun y negó de manera tajante esta información: "No es verdad, no estamos separados y estamos bien. Estamos en Punta del Este tranquilos. La verdad es esa, no hay nada de nada. Es falso que estamos separados".

Cuándo nació Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti

El 13 de septiembre de 2024, Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti anunciaron la llegada de Olivia, su primera hija juntos, y la segunda del ex futbolista, que ya es papá de Benjamín, a quien tuvo con Gianinna Maradona.

A través de sus redes sociales, el deportista compartió con sus seguidores las primeras imágenes de su beba Olivia, una de ellas junto a él, y la otra recostada en su cuna, mirando a su alrededor.

“13 de septiembre 2024. ¡Bienvenida Olivia! No podemos expresar con palabras tanta felicidad”, compartió el exfutbolista junto a una dulce postal de la mano de su bebé entrelazada con las de sus papás tras llegar al mundo.

