Ian Lucas confesó si conoce donde vive Evangelina Anderson y lo que más le molesta de los rumores: "Si fuera..."

Cuando el cronista le preguntó si estaba conociendo gente y puntualmente por Evangelina Anderson, Ian Lucas sonrió y aclaró: "Estoy abierto siempre, si pinta pinta pero acá somos todos compañeros".

"Nunca pisé el Chateau (Libertador) en mi vida, te lo juro, no entré. Un día si me invitan voy (se ríe). Salidas entre todos sí compartimos pero nunca solos", comentó sobre los trascendidos que lo vinculan a la modelo.

Además dejó en claro lo que sí le molesta de los rumores que surgieron y las críticas por la diferencia de edad que tienen: "Lo único que me jode es que si fuera al revés, si yo fuera más grande y ella más chica, nadie diría nada. Pero como ella es mujer y tiene esa edad y yo soy más chico, rompen las bol.. con eso. Pero a mí me chu.. un huevo la verdad".

"Me da lo mismo demostrarle a la gente. Es lo que sienta yo, si yo me siento feliz con alguien, estoy bien", concluyó un seguro Ian Lucas.

Embed

Evangelina Anderson contó la verdad del polémico video con Ian Lucas en un boliche

Evangelina Anderson habló con Desayuno Americano (América Tv) sobre los rumores que la vinculan al joven Ian Lucas, uno de sus compañeros en MasterChef Celebrity (Telefe).

"Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor", aclaró de entrada la modelo ante unas imágenes que aparecieron hablando muy cerca del Youtuber en una discoteca.

Consultada si saldría con alguien más joven que ella, Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

En ese sentido, comentó que se encuentra sola y que si estaría con alguien lo diría sin ningún problema sin ocultarlo.

"Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", expresó.

"Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó la modelo negando rotundamente el rumor de romance con Ian Lucas.