Impactante: así luce Cecilia Roth transformada en Moria Casán para la nueva serie de Netflix
Se conocieron las primeras fotos de la serie sobre Moria Casán y la sorpresa fue inmediata: Cecilia Roth aparece caracterizada como “La One” con un look impactante y casi irreconocible.
9 dic 2025, 18:03
Netflix presentó las primeras imágenes de la ficción que retratará la vida de Moria Casán y la expectativa ya es enorme. En el adelanto, Cecilia Roth aparece como “La One” con un look que la vuelve casi irreconocible.
La actriz luce una peluca negra, un vestido con brilos y un llamativo tapado de plumas fucsia. El escenario elegido recrea uno de los momentos más recordados de Casán como jurado del programa Bailando por un sueño, ciclo conducido por Marcelo Tinelli en el que la diva participó durante varias temporadas.
La producción contará con tres intérpretes para dar vida a la figura de Moria en distintas etapas de su carrera. Además de Roth, estarán Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, quienes también se pondrán en la piel de la vedette y actriz en diferentes momentos de su historia.
El proyecto está bajo la dirección y guion de Javier Van de Couter, reconocido por Tesis sobre una domesticación. La realización corre por cuenta de About Entertainment, la productora encabezada por Armando Bo.
Las primeras imágenes de Sofía Gala interpretando a Moria Casán
Tras confirmarse que Moria Casán tendrá su propia serie biográfica en Netflix, la expectativa del público comenzó a crecer sin pausa. La producción, prevista para estrenarse en 2026, abordará tanto su vida íntima como su carrera artística. En los últimos días, se difundieron las primeras imágenes del rodaje, lo que desató entusiasmo y comentarios entre sus seguidores.
En la red social X, la cuenta de El Ejército de LAM publicó un clip donde se observa a Sofía Gala transformada en su madre, acompañada por Micaela Riera interpretando a Susana Giménez. Las dos aparecen saliendo de un teatro, rodeadas de admiradores. En ese instante, Sofía pronuncia: "Sí, mi amor, último que tengo hambre y me voy a comer. Gracias por venir", mientras entrega el último autógrafo a un fan. La ficción contará la vida de Ana María Casanova —nombre verdadero de Moria— y retratará desde sus primeros pasos en el ambiente artístico hasta convertirse en una figura emblemática del espectáculo argentino.
Tal como se había anticipado, la historia de Moria estará dividida en tres períodos. En la primera parte, su hija la representará en los años iniciales, cuando comenzaba como vedette. Luego, Griselda Siciliani será la encargada de darle vida en la etapa de mayor popularidad en teatro y televisión. Finalmente, Cecilia Roth asumirá el rol en la versión más contemporánea de La One.