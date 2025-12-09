Impactante: así luce Cecilia Roth transformada en Moria Casán para la nueva serie de Netflix

cecilia roth moria casán

cecili roth moria casan 2

cecilia roth moria casan 3

Las primeras imágenes de Sofía Gala interpretando a Moria Casán

Tras confirmarse que Moria Casán tendrá su propia serie biográfica en Netflix, la expectativa del público comenzó a crecer sin pausa. La producción, prevista para estrenarse en 2026, abordará tanto su vida íntima como su carrera artística. En los últimos días, se difundieron las primeras imágenes del rodaje, lo que desató entusiasmo y comentarios entre sus seguidores.

En la red social X, la cuenta de El Ejército de LAM publicó un clip donde se observa a Sofía Gala transformada en su madre, acompañada por Micaela Riera interpretando a Susana Giménez. Las dos aparecen saliendo de un teatro, rodeadas de admiradores. En ese instante, Sofía pronuncia: "Sí, mi amor, último que tengo hambre y me voy a comer. Gracias por venir", mientras entrega el último autógrafo a un fan. La ficción contará la vida de Ana María Casanova —nombre verdadero de Moria— y retratará desde sus primeros pasos en el ambiente artístico hasta convertirse en una figura emblemática del espectáculo argentino.

Tal como se había anticipado, la historia de Moria estará dividida en tres períodos. En la primera parte, su hija la representará en los años iniciales, cuando comenzaba como vedette. Luego, Griselda Siciliani será la encargada de darle vida en la etapa de mayor popularidad en teatro y televisión. Finalmente, Cecilia Roth asumirá el rol en la versión más contemporánea de La One.