En un video contundente, Pedro Rosemblat enfrentó una fuerte versión sobre Lali Espósito

Durante esa jornada, los seguidores podrán disfrutar de jingles en vivo dentro de una experiencia distinta que combina música, entretenimiento, humor, actualidad y cultura popular. En ese contexto se entiende el chiste del video, ya que la frase de Pedro hacía referencia directa al evento que están organizando y que Lali ayudó a promocionar con complicidad. Así, la pareja no solo desmintió la separación, sino que mostró que siguen unidos tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Apareció una foto contundente de Pedro Rosemblat en medio de rumores de crisis con Lali Espósito?

En su programa en Carnaval Stream, Viviana Canosa instaló dudas sobre la relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

"Vi una entrevista que le hicieron a Pedro Rosemblat. No lo noté con la seguridad de siempre al hablar de Lali", señaló la conductora. El periodista Damián Rojo, que también estaba en la mesa, agregó: "Pedro no estuvo presente en la presentación del documental de Lali".

En su cuenta de X, Ángel de Brito reposteó una foto del referente de Gelatina en la presentación del documental de Lali.

Con esa imagen, el conductor de LAM desmintió a Canosa. "Los rumores de Vivi fallando", escribió el dueño de las noches de América.

Yanina Latorre, conductora de SQP, también cruzó a la figura de Carnaval. "Pedro estuvo presente. Dios. Otra q pega por ideología", comentó la angelita, indignada con Canosa.