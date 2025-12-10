En un video contundente, Pedro Rosemblat enfrentó una fuerte versión sobre Lali Espósito
En una publicación en sus redes, Pedro Rosemblat se hizo eco de los rumores de crisis con Lali Espósito.
10 dic 2025, 14:17
En un video contundente, Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de crisis con Lali Espósito
Por primera vez desde que hicieron pública su relación en febrero de 2024, Pedro Rosemblat y Lali Espósito se encontraron en el centro de rumores que apuntaban a una posible separación. En las últimas semanas, comenzaron a circular distintas versiones que sostenían que la pareja estaría atravesando un mal momento, y algunos detalles parecían reforzar esa sospecha. Entre ellos, se mencionó que Pedro no había asistido al lanzamiento oficial de “Lali: la que le gana al tiempo”, el documental que Netflix presentó sobre la artista, un gesto que muchos interpretaron como una señal de distancia.
Frente a estas especulaciones, Lali evitó responder preguntas incómodas y, en sus redes sociales, no surgieron pistas que lograran frenar el creciente rumor de ruptura. Este silencio alimentó la idea de que algo podía estar pasando entre ambos. Sin embargo, el conductor de Gelatina decidió intervenir y desactivar las versiones de una forma particular. Aunque suele evitar exponer su vida privada, reconoció que tuvo que adaptarse a la exposición que trae consigo la relación y, por eso, optó por aclarar la situación.
Desde sus historias de Instagram, tomó la palabra y expresó con un tono solemne:"Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas". Durante unos segundos, esa frase pareció confirmar la noticia que muchos daban por hecha. Sin embargo, de inmediato dejó en claro que se trataba de una broma. Al ampliar el plano, mostró a Lali sentada a su lado, tomando mate, y agregó entre risas: "Esta pareja está muerta... muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors".
La cantante no pudo contener una carcajada, sellando así la desmentida de los rumores y confirmando que la relación continúa firme. Ambos demostraron que siguen acompañándose en sus proyectos, como en este caso, donde Lali aprovechó la ocasión para sumarse a la promoción del festival que Pedro prepara con su equipo de streaming. En un año de gran crecimiento en audiencia, el equipo de Gelatina decidió llevar el programa a un estadio, y por eso Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszetse presentarán junto a varios artistas invitados en Argentinos Juniors el próximo 19 de diciembre.
Durante esa jornada, los seguidores podrán disfrutar de jingles en vivo dentro de una experiencia distinta que combina música, entretenimiento, humor, actualidad y cultura popular. En ese contexto se entiende el chiste del video, ya que la frase de Pedro hacía referencia directa al evento que están organizando y que Lali ayudó a promocionar con complicidad. Así, la pareja no solo desmintió la separación, sino que mostró que siguen unidos tanto en lo personal como en lo profesional.
¿Apareció una foto contundente de Pedro Rosemblat en medio de rumores de crisis con Lali Espósito?
En su programa en Carnaval Stream, Viviana Canosa instaló dudas sobre la relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
"Vi una entrevista que le hicieron a Pedro Rosemblat. No lo noté con la seguridad de siempre al hablar de Lali", señaló la conductora. El periodista Damián Rojo, que también estaba en la mesa, agregó: "Pedro no estuvo presente en la presentación del documental de Lali".
En su cuenta de X, Ángel de Brito reposteó una foto del referente de Gelatina en la presentación del documental de Lali.
Con esa imagen, el conductor de LAM desmintió a Canosa. "Los rumores de Vivi fallando", escribió el dueño de las noches de América.
Yanina Latorre, conductora de SQP, también cruzó a la figura de Carnaval. "Pedro estuvo presente. Dios. Otra q pega por ideología", comentó la angelita, indignada con Canosa.