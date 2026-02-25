Ale Kurz presenta el primer single de su nuevo álbum solista, La otra mitad

Para alguien más es una canción sobre el momento exacto en que algo cambia de lugar. No hay estruendo ni dramatismo: hay señales. Detalles mínimos que anuncian que lo que antes era propio ahora pertenece a otro.

Avanza con calma, sostenida por un tempo orgánico y narrativo que toma el pulso del rock and roll clásico con climas hasta pop y country. guitarras eléctricas al frente, teclados con perfume a rock nacional y una producción que elige acompañar el relato antes que imponerse.

Cada arreglo parece entender cuándo hablar y cuándo correrse. La guitarra que corea el Riff principal, melódica y contenida, funciona como una voz más dentro de la canción, marcando el clima emocional y dejando que la historia se desarrolle sin apuro.

El estribillo está destinado a ser cantado en vivo por muchas almas a corazón abierto. La canción no intenta explicar una despedida: la observa, la acepta y se queda —apenas un segundo más— en ese instante incómodo donde la realidad todavía duele, pero ya no se discute.

La otra mitad es un viaje. No lineal, no perfecto, no prolijo. Un recorrido que atraviesa momentos difíciles, que pasa por la duda y la incertidumbre y que finalmente llega a un presente posible de disfrutar sin negar las cicatrices del camino. Es un disco sincero, hecho sin miedo y sin pensar en el qué dirán.

Canciones que parten del rock que formó a Kurz, pero que se animan a correrse de las líneas conocidas para explorar un sonido más abierto y personal. “Si me preguntas cómo llegamos hasta acá, la verdad es que no tengo ni idea. Pero a mí me llevó 119 canciones escribir estas 10”, explica el cantante.

El álbum construye un clima donde conviven la soledad y la compañía, la fragilidad y la certeza, la oscuridad y la luz. Mitades opuestas y complementarias que son parte de un todo y que KURZ intentó capturar en este trabajo. Un disco que asume que todos estamos un poco rotos y que, aun así la mejor opción es seguir adelante. Canciones directas, estribillos firmes y la voz bien al frente contando historias.