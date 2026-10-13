Andrés Calamaro cierra su serie de shows en el Arena con una nueva y última fecha

Tras agotar nueve Movistar Arena en menos de un año, Andrés Calamaro suma una función final en este 2026 para despedir un año histórico junto a su público.
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El cantante Andrés Calamaro se presenta por última vez en el año en el Arena de Buenos Aires tras agotar nueve funciones durante el último año.
Tras agotar nueve Movistar Arena en menos de un año, Andrés Calamaro suma una función final en este 2026 para despedir un año histórico junto a su público.
Un repertorio de hits que atraviesa generaciones, una banda de primer nivel y músicos que hacen de cada show una experiencia completa: así es el presente en vivo del Salmón, uno de los artistas más consagrados de la música argentina.
Con una convocatoria que no deja de crecer, Andrés Calamaro confirma una décima y última función en el Arena el lunes 23 de noviembre. Será el cierre de un año de éxito rotundo, en el que el artista colgó el cartel de agotado noche tras noche, consolidando una de las series de conciertos más importantes de un solista en Buenos Aires.
Cada uno de estos shows agotados confirma lo mismo: Calamaro atraviesa un presente en vivo imbatible. Un repertorio que repasa los grandes hits de su carrera, esos que marcaron a varias generaciones y siguen sonando en todos lados, una banda de primer nivel y músicos de excelencia que convierten cada canción en un momento de música de verdad, frente a un público que canta de principio a fin.
Andrés Calamaro se encuentra actualmente presentando “Como Cantor”, una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años.
La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta etapa artística. En este show, Calamaro recorre las canciones fundamentales de su obra en una propuesta donde la voz, el repertorio y el encuentro con el público ocupan el centro de la escena.
Con este tour, Andrés Calamaro recorrió distintos destinos de Argentina y la región repasando canciones que marcaron la historia del rock argentino. Un recorrido que confirma su vigencia como una de las figuras centrales de la música en español, acompañado por una banda en vivo a la altura del repertorio.
Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa, emocionando a multitudes. Sus últimas fechas completamente colmadas incluyeron el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock. Así, Buenos Aires tendrá su última oportunidad del año de disfrutar al Salmón sobre el escenario, el 23 de noviembre en el Movistar Arena.