Andrés Calamaro cierra su serie de shows en el Arena con una nueva y última fecha

Andrés Calamaro se encuentra actualmente presentando “Como Cantor”, una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años.

La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta etapa artística. En este show, Calamaro recorre las canciones fundamentales de su obra en una propuesta donde la voz, el repertorio y el encuentro con el público ocupan el centro de la escena.

Con este tour, Andrés Calamaro recorrió distintos destinos de Argentina y la región repasando canciones que marcaron la historia del rock argentino. Un recorrido que confirma su vigencia como una de las figuras centrales de la música en español, acompañado por una banda en vivo a la altura del repertorio.

Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa, emocionando a multitudes. Sus últimas fechas completamente colmadas incluyeron el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock. Así, Buenos Aires tendrá su última oportunidad del año de disfrutar al Salmón sobre el escenario, el 23 de noviembre en el Movistar Arena.