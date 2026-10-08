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La bomba de Yanina Latorre sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras su reconciliación: "Ahí empezó..."

Yanina Latorre opinó sobre la reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen, quienes volvieron a apostar por su relación después de cuatro años separados.

8 oct 2026, 18:18
La bomba de Yanina Latorre sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras su reconciliación: Ahí empezó...

La bomba de Yanina Latorre sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras su reconciliación: "Ahí empezó..."

La bomba de Yanina Latorre sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras su reconciliación: Ahí empezó...

La bomba de Yanina Latorre sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras su reconciliación: "Ahí empezó..."

La reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen sorprendió a todos, especialmente porque durante los últimos meses poco se había hablado públicamente sobre la relación entre ambos. La pareja estuvo ocho años junta y se separó en septiembre de 2022.

Ambos tienen dos hijos en común, Malaika y Viggo, y, más allá de las diferencias que atravesaron, siempre mantuvieron un lazo cercano como familia. En ese sentido, Zaira fue clara al referirse a la relación que conservaron durante el tiempo en el que estuvieron distanciados.

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La buena relación estuvo y siempre fuimos una familia ”, expresó la modelo al hablar sobre Jakob y sobre la manera en que lograron preservar el vínculo familiar a pesar de las distintas etapas que atravesaron.

En medio de esta reconciliación, también volvió a aparecer un episodio que involucró indirectamente al nuevamente cuñdo de Wanda Nara: el comienzo del vínculo entre Mauro Icardi y La China Suárez, ocurrido en 2021.

Según se señaló entonces, Jakob habría oficiado de celestino entre quien por aquel momento era su concuñado, Mauro Icardi, y la actriz. El hecho habría generado malestar en la conductora, quien por aquellos días se encontraba en Milán junto a su hermana, mientras el futbolista y la China estaban en París.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Sobre todo esto habló Yanina Latorre en diálogo con PrimiciasYa (América TV). La panelista se refirió tanto a la inesperada reconciliación de la modelo y el guía de safaris como al episodio del pasado que involucró al empresario en el comienzo del vínculo entre Mauro Icardi y La China Suárez y que terminó dando lugar al recordado WandaGate.

Pasaron un montón de años. Por ahí, cuerno con cuerno se empata. Se lo tenía guardado, le pregunté, me lo negó, me dijo que era la persona con quien tenía el vínculo más sano. Se lo creí. No me dio detalles ”, contó Yanina.

Luego, la conductora reconoció que le gustaría conocer más detalles: “Quiero saber cómo fue que dijeron: 'Vamos de nuevo', pero no sé nada; si no, te lo diría. No hay como el padre de tus hijos, la familia. Uno puede tener una distancia y volver. Me pone contenta por ellos ”.

Al recordar cómo se habría iniciado el romance entre Mauro y la China, Yanina explicó que, según la versión que circuló en ese entonces, Jakob habría tenido conocimiento de lo que ocurría. “Ahí empezó la crisis entre ellos. La leyenda cuenta que él estaba en el auto, en el hotel, mientras Mauro y la China estaban en el hotel”, relató.

     

 

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