Trascendió la oscura razón por la que Darío Giordano fue sobreseído tras conocerse el duro relato de su hijo Valentín

Y señaló al respecto: “Las pericias a Darío le dieron negativas, lo perjudicaron en todo. El expediente civil accionó una situación de oficio de la Fiscalía Penal que actuó de oficio. La Justicia penal le comunicó a Gustavo Yankelevich que estaban iniciando un expediente por violencia intrafamiliar y ahí sucedieron varias situaciones".

"La más importante fue que un día que se estaba por hacer la cámara gesell, los chicos vieron la presencia del padre. Esto es negligencia judicial porque desde afuera con vidrios que no se ven puede estar el juez, fiscal, abogados, el acusado. Ahí los chicos se fueron al baño en una situación de descompensación total y no pudieron hablar”, continuó.

Los detalles de la investigación de oficio sobre Darío Giordano y por qué fue sobreseído

González Prieto indicó que los chicos, al momento de presentarse en la cámara gesell, se pusieron mal al ver al padre Darío Giordano.

"Cada vez que los chicos veían al padre se descompensaban y les pasaba cosas en su cuerpo. No pudieron en ningún momento hablar ni decir absolutamente nada", comentó.

Y sobre el plano judicial precisó: "Gustavo Yankelevich tampoco quiso impulsar la denuncia penal. La imputación en principio era por lesiones leves agravadas. El artículo 89 del Código Penal establece una pena de un mes a un año, pero como son agravadas van de seis meses a dos años”.

“En 2018 ocurrieron dos cosas importantes: los chicos se cambiaron el apellido y la segunda: prescribió la causa. Pasó el tiempo y el papá fue sobreseído", remarcó el periodista.

Y cerró con firmeza: "¿Esto significa que el papá fue inocente? No. Pasó el tiempo, no se obtuvo prueba, no se investigó como corresponde, no se impulsó la denuncia y la causa prescribió. Después de tanto tiempo no se lo puede imputar por estos delitos, tendría que haber una circunstancia nueva para imputar".