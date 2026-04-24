Carín León presenta "La Buena", su nuevo single

Este lanzamiento no sólo marca un nuevo capítulo musical, sino que también funciona como antesala de una gira histórica. En los próximos meses, Carín León recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos, presentándose en venues icónicos como el Madison Square Garden de Nueva York y el BMO Stadium de Los Ángeles. Además, hará historia como el primer artista mexicano en encabezar el festival Summer Sonic en Japón y se convertirá en el primer artista latino en presentarse en el Sphere de Las Vegas.

En este contexto de expansión global, Argentina vuelve a ser una parada clave. Luego de su primera visita en 2024, el artista regresará al país el próximo 7 de agosto en el Movistar Arena, en un show que promete profundizar su conexión con el público local y consolidar el crecimiento de su base de fans en la región.

Con “La Buena”, Carín León no solo presenta nueva música, sino que reafirma su lugar como una de las voces más influyentes de la escena latina actual, llevando el regional mexicano a nuevas audiencias y escenarios alrededor del mundo.