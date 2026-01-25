Se casan Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando: el emotivo video de la propuesta frente a su familia

En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), la actriz contó que fue Gimena Accardi quien ofició de “celestina”. “Nos presentó Gime Accardi, que hizo de Cupido. Ella es amiga de él, de ir a comer a los bares. Un día estábamos grabando Mi hermano es un clon y me preguntó si estaba soltera. Le dije que sí y me dijo que me quería presentar a alguien”, recordó.

Sin embargo, la primera impresión no fue la mejor. “Yo lo vi y me gustó, pero él no me dio bola. Pensé que iba a haber una presentación, pero no sucedió así. Él vino a la mesa, dijo ‘chicos, ¿todo bien? Cualquier cosa, me avisan’, se fue y no volvió”, relató entre risas.

Lejos de darse por vencida, Julieta confesó que estuvo a punto de escribirle por Instagram, pero terminó llevándose una sorpresa: “Cuando fui a mandarle, vi que tenía un mensajito de él. Decía la misma pavada que le iba a poner yo”. A partir de ese intercambio empezó el vínculo, con una curiosa primera charla: “Lo primero que hablamos es que yo soy de Independiente y él de Racing”.

Hoy, con una familia consolidada y un futuro compartido, la pareja selló su amor con una propuesta que emocionó a todos y que ya se convirtió en uno de los videos más comentados en redes. Un nuevo capítulo feliz para la pareja.