Julieta Nair Calvo confirmó que se casa con Andrés Rolando, padre de sus dos hijos, y compartió el emotivo video del momento en el que él le pidió matrimonio frente a familiares y amigos. Mirá.
25 ene 2026, 19:46
Se casan Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando: el emotivo video de la propuesta frente a su familia
Julieta Nair Calvo sorprendió a sus seguidores al anunciar que dará un nuevo paso en su historia de amor con Andrés Rolando, el padre de sus dos hijos. A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video del momento exacto en el que recibió la propuesta de casamiento, rodeada por familiares y amigos en un escenario soñado.
“Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo”, escribió Julieta en su cuenta de Instagram, junto a las imágenes del romántico instante. Visiblemente conmovida, sumó un mensaje directo para su pareja: “Gracias amor de mi vida por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo”.
En el clip se los ve en una playa, abrazados y emocionados, mientras los afectos acompañan la escena entre aplausos y lágrimas. Antes de sacar el anillo, Rolando tomó el micrófono y le dedicó unas palabras que tocaron a todos los presentes: “Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos, no puedo pensar en otra mujer mejor, tan amorosa y que ilumine tanto mi día a día”. Luego, con la voz quebrada, agregó: “El futuro es algo que no me puedo imaginar sin mi familia, así que…”, y se arrodilló para hacerle la esperada pregunta.
Cómo se conocieron Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando
Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando están junta desde 2018 y tiene dos hijos en común, Valentino e Isabella. A lo largo de los años, siempre se mostraron muy unidos y reservados con su vida privada, aunque en algunas oportunidades Julieta compartió detalles de cómo nació la relación.
En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), la actriz contó que fue Gimena Accardi quien ofició de “celestina”. “Nos presentó Gime Accardi, que hizo de Cupido. Ella es amiga de él, de ir a comer a los bares. Un día estábamos grabando Mi hermano es un clon y me preguntó si estaba soltera. Le dije que sí y me dijo que me quería presentar a alguien”, recordó.
Sin embargo, la primera impresión no fue la mejor. “Yo lo vi y me gustó, pero él no me dio bola. Pensé que iba a haber una presentación, pero no sucedió así. Él vino a la mesa, dijo ‘chicos, ¿todo bien? Cualquier cosa, me avisan’, se fue y no volvió”, relató entre risas.
Lejos de darse por vencida, Julieta confesó que estuvo a punto de escribirle por Instagram, pero terminó llevándose una sorpresa: “Cuando fui a mandarle, vi que tenía un mensajito de él. Decía la misma pavada que le iba a poner yo”. A partir de ese intercambio empezó el vínculo, con una curiosa primera charla: “Lo primero que hablamos es que yo soy de Independiente y él de Racing”.
Hoy, con una familia consolidada y un futuro compartido, la pareja selló su amor con una propuesta que emocionó a todos y que ya se convirtió en uno de los videos más comentados en redes. Un nuevo capítulo feliz para la pareja.