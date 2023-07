Cindy Fos reveló cuáles son sus sueños con la música: "Me gustaría hacer conciertos en mi país y alrededor del mundo"

Se formó en actuación con David Strasberg en el Lee Strasberg Institute of Theater and Film LA, NormanBriski, Helena Tritek, LA Acting Studio TV andölm, Augusto Fernandes, Teleactuar Charlie Gerbaldo; y cuenta con sobrada experiencia en canto, modelaje y baile.

-¿Quién es Cindy Fos hoy? ¿Qué proyectas ser?

Cindy Fos es una Licenciada en Administración de empresas que además de gustarle el mundo de los negocios,le gusta el mundo del espectáculo porque se crió con él. Cindy Fos quiere proyectar trabajo para darle trabajo a los demás si Dios quiere. Tener su lugar en el mundo del show business. Siempre estuve rodeada de actores y músicos. Estudié en distintos lugares como en la Emba, Reina Reech. Y en actuación me formé con Helena Tritek, Augusto Fernandes y Norman Briski. Cuando era más chica en la escuela de Germán Kraus que era actuación para televisión. Después me fui a Estados Unidos para seguir formándome en actuación en el conservatorio de Strasberg y con Betsy Hammer en canto, ahora tengo planeado un viaje a España para hacer un musical que me llamaron.

-¿Siempre quisiste dedicarte a la música? ¿Cómo arrancaste?

Aprendí también en mi casa por mi mamá Adriana Pelegrini. Fui siempre protagonista de los actos del colegio, fui a colegios bilingües así que hacíamos musicales y obras de texto en inglés. También cantaba en la iglesia. La gente siempre me alentó y eso fue lo que me hizo sentir segura de mí.

-¿Qué sueños queres lograr con la música?

“Yo solo quiero pegarla en la radio…” (risas). Me gustaría hacer conciertos acá en mi país y alrededor del mundo. También quiero cantar a beneficio para ayudar a la gente. Lo que Dios disponga. Pueden escuchar mis nuevas canciones “Libre”, “Sigue Tu Corazón” y pronto, “Sky Love” en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube la Que mas te guste. Son 3 canciones de distintos géneros, la primera es melódica, la segunda una salsa urbana latina, y la última una bien ochentera con quien escribí con dos artistas de mucha trayectoria Betsy Hammer y Larry Treadwell. ¡Se vienen más!.

-¿Cómo te sentís siendo parte de este gran elenco junto a Miguel Ángel Cherutti?

¡Me encanta! Hay artistas buenos, humildes, trabajadores, simpáticos. Uno recibe lo que da en la vida, humildemente hablando. Son todos muy amorosos, estoy muy contenta y me siento bendecida de estar con este elenco en este proyecto teatral comercial. Primero y principal le agradezco a la directora Adriana Chaumont, quien confío en mí. Después a Miguel Ángel Cherutti, que para mí es un ángel. También a la vedette Mónica Farro, que me parece una persona muy sencilla, una gran compañera, de quien aprendí mucho durante esta estadía. A Gustavo Moro, que no paro de reírme, que además es un gran profesional. Al Dr Marcelo Toscano, a quien le debo mucho, y que deseo que sigamos trabajando juntos en el futuro, es muy talentoso y es una persona con grandes sueños, me inspira a que los sueños, se hacen realidad.A la bella Cati Pugin, mi querida amiga que tengo el honor de compartir en un futuro más proyectos. Les agradezco, a nuestras queridas bailarinas, Belen Di Giorgio, Sasha Cerrini, Sofia Pelle. Y nuestros grandes bailarines Leandro Leon, Walter Collia y Leandro Martínez. Que todos son excelentes, hermosos por dentro y por fuera.

Les agradezco a mi papá y mi mamá que me apoyan mucho, a mi hermana Heidi, a mi tía Marta. A Dios y al público principalmente que nos apoya. Amo el teatro revista, es parte de nuestra cultura como argentinos y la gente siempre se lleva una alegría a su casa y se distrae de los problemas. Todo es risas y glamour en la revista.