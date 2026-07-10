Pablo Echarri aniquiló a Alejandro Fantino por su dura crítica a Tomás Fonzi: "Despreciable y..."

"Dice 'hay muy poco trabajo practicamente desapareció la ficción en la televisión y también disminuyó muchísimo la producción audiovisual en general'. Y agregó: 'invervención y desmantelamiento del INCAA paralizaron gran parte del cine argentino'. Y claro papá, es más importante generar otras cosas vos actúes. Actuá de chofer de Uber, Tomás", cerró categórico el conductor al analizar los dichos de Tomás Fonzi.

Lo cierto es que al ver esto, Pablo Echarri recogió el guante y salió en defensa de su colega, cuestionando el mensaje que dio Alejandro Fantino, con quien ya se ha cruzado años atrás por las marcadas y distintas posturas políticas que tienen.

"La miserabilidad de militar la pobreza de la gente. Una Argentina sin clase media, sin cultura, sin educación ni salud", comenzó el actor desde su cuenta en X.

"Si con tu oficio no te alcanza, salí a manejar un Uber. Antes te mandaban a manejar un taxi. Todo esto, el tipo te lo dice mientras cada día se forra más y más, justamente por ser vocero de este modelo de destrucción", continuó indignado.

Y cerró en total a apoyo a Tomás Fonzi: "Solo espero que esta semilla ruin, despreciable y canalla que intenta sembrar le traiga una excelente cosecha. Querido Tomy, siempre claro, certero y valiente".

Por qué Alejandro Fantino renunció a Carnaval tras su fuerte cruce con Viviana Canosa

Alejandro Fantino decidió dar un paso al costado de su programa de streaming Cónclave (Carnaval) luego de la fuerte polémica que se generó tras su cruce al aire con Viviana Canosa.

"Alejandro Fantino ha renunciado a Carnaval después de lo que fue el cruce con Viviana Canosa", anunció Marina Calabró en el comienzo del programa PrimiciasYa junto a Luis Ventura.

"Parecía que se había arreglado todo, que la cosa había quedado más o menos calma, pero es imposible no poner ese suceso con la renuncia de Alejandro", agregó.

En tanto, la periodista Marcela Coronel sumó más información: "Él estaba pensando en renunciar. La pelea con Viviana Canosa fue la gota que rebalsó el vaso".

"No es casualidad que las dos veces que se paró Viviana Canosa fue sin Rial en el estudio, que es su ladero periodístico y de ideología", observó Santiago Sposato.