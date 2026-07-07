Nico Occhiato reveló qué pasará con Marley y su futuro en Luzu en medio del escándalo con Flor Peña

En tanto, sobre si el conductor intentó mediar entre él, Peña y Luzu, el dueño del canal de streaming reveló que sólo hablaron "del programa, de las circunstancias y de la situación" que derivó en el actual contexto.

"¿En la relación entre vos, Flor y Luzu ya no hay vuelta atrás?", intentó ahondar el cronista del programa de Pamela David, pero Ochiato apeló nuevamnte a la cautela. "No tengo mucho para decir, porque no puedo hablar del tema", se disculpó dado que el tema está manos de sus abogados.

Asimismo, sobre la comparación que tanto se hizo sobre la producción periodística de los streamings y los medios tradicionales a la hora de informar con el chequeo de fuentes y todo el trabajo que hay detrás de un programa, Nicolás Occhiato fue claro y directo.

"Obviamente fue un error grave. Al toque nos hicimos cargo y tomamos decisiones. Pero creo que nadie está exento de un error. De hecho, hay un montón de medios tradicionales -y con un montón de años- que han comunicado cosas que no eran reales, y todo sigue", aseguró.

Fue allí que dejó en claro: "Así que fue un error, sí, asumo mi responsabilidad y la de todo el equipo, pero inmediatamente que tomamos la decisión que tomamos, al otro día nos pusimos a revisar nuestra actitud y nos contactamos con los dos productores para que sigan trabajando en nuestro equipo".

Por último, frente a la consulta de cómo está hoy la relación con la familia Messi, Occhiato optó por mantener una reserva absoluta. "Lo guardo para lo privado", sentenció firme dando por terminada la entrevista.

Cuál fue el fuerte gesto de Antonela Roccuzzo con la novia de Nico Occhiato tras el escándalo con Luzu y el papá de Messi

Las últimas semanas estuvieron marcadas por un clima de tensión alrededor de Luzu TV, el streaming encabezado por Nicolás Occhiato, luego de una polémica que generó repercusión nacional. Todo comenzó cuando Florencia Peña compartió durante una transmisión una información falsa vinculada al estado de salud del padre de Lionel Messi, una situación que rápidamente provocó cuestionamientos y críticas hacia el canal.

La versión fue desmentida al poco tiempo por el entorno familiar del capitán de la Selección Argentina, aunque la situación ya había generado un fuerte impacto. En pleno desarrollo del Mundial, el episodio afectó la imagen de la señal y puso a Occhiato en el centro de las miradas por ser la máxima autoridad del proyecto.

Ante la escalada del conflicto, el conductor tomó decisiones dentro del equipo: separó a Florencia Peña del ciclo y apartó también a los productores responsables de acercar una información que no había sido verificada previamente. Además, realizó una declaración pública para referirse al tema y, según trascendió, habría mantenido una comunicación directa con Lionel Messi para ofrecerle disculpas en representación de Luzu TV.

Con el correr de los días, el escándalo comenzó a perder intensidad, aunque las repercusiones continuaron principalmente en redes sociales. Sin embargo, una particular reacción durante la cobertura del Mundial volvió a despertar comentarios, aunque esta vez en un tono diferente.

Luego del partido en el que Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde por los 16avos de final, Nicolás Occhiato y el equipo de Nadie Dice Nada compartieron postales desde el Hard Rock Stadium de Miami. Entre las publicaciones realizadas, Flor Jazmín Peña mostró imágenes alentando a la Selección Argentina.

La atención se concentró especialmente en un detalle: Antonela Roccuzzo dejó un “Me gusta” en la publicación. La reacción llamó la atención por el contexto en el que ocurrió, después de la polémica que había involucrado indirectamente a la familia de Messi.

Cabe destacar que Antonela Roccuzzo ya seguía desde hace tiempo en Instagram a Flor Jazmín Peña y a Momi Giardina, integrantes del equipo de Luzu TV. Por ese motivo, muchos usuarios tomaron la interacción como una muestra de que no existiría un conflicto con el canal tras lo sucedido.

Además, días atrás, Yanina Latorre había contado detalles de un supuesto intercambio con Antonela, quien, según la periodista, le habría explicado: “Yo sigo a Momi y a la novia de él, pero nunca seguí a Flor Peña ni a Nico Occhiato”. Luego, Latorre señaló que algunos usuarios habían interpretado de manera equivocada que la rosarina había dejado de seguir al conductor, cuando en realidad nunca lo había tenido agregado.

De esta manera, el gesto de Antonela Roccuzzo volvió a generar comentarios en redes sociales y fue interpretado por muchos como una señal de acercamiento y de que la situación entre la familia Messi y el entorno de Luzu TV habría quedado atrás.