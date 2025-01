Cosquín Rock 2025: todas las novedades que tendrá la edición de este año

Con la colaboración del Municipio de Santa María de Punilla, el festival sigue mejorando la experiencia de la #ComunidadCR. Este año, se habilitó el estacionamiento oficial, ubicado a pocas cuadras del ingreso norte al predio. Este espacio contará con capacidad limitada, iluminación, seguridad y acceso directo, a solo dos cuadras de la ruta principal.

Además, los asistentes pueden retirar sus pulseras en la red de locales oficiales. Es importante que solo el titular de la compra acuda con su DNI y la tarjeta utilizada para completar el trámite.

El 25° aniversario del Cosquín Rock promete momentos inolvidables. Más de 100 artistas se presentarán en 7 escenarios, donde se reunirán los exponentes más significativos de la música nacional e internacional. Entre los momentos más esperados se encuentra el regreso de Los Piojos, quienes, tras agotar siete estadios, han elegido el festival para reencontrarse con sus fans del interior del país.

El evento no solo contará con grandes nombres, sino que también apostará por artistas emergentes, ofreciendo una plataforma para el talento joven. Desde el rock clásico hasta los sonidos más actuales, el Cosquín Rock reafirma su esencia como una comunión musical que trasciende generaciones.

Cosquín Rock 2025

Un festival que sigue marcando el pulso de la música

Con 25 años de historia, el Cosquín Rock se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina. Su capacidad de reunir a diferentes generaciones de músicos y fanáticos ha sido clave para su éxito continuo. Este 2025, la apuesta será mayor que nunca, con dos días de pura música, celebración y la promesa de momentos inolvidables.

La grilla completa día por día

Día 1: sábado 15 de febrero

Babasónicos – Airbag – Divididos – No Te Va Gustar – Wos – Dillom – Las Pastillas Del Abuelo – Ratones Paranoicos – Mariano Mellino – Popof X Space 92 – Julian Jeweil – La Vela Puerca – Los Auténticos Decadentes – El Zar – El Mató A Un Policía Motorizado – Guasones – El Plan De La Mariposa – Conociendo Rusia – Cruzando El Charco – Emmanuel Horvilleur – Los Tipitos – Hilda Canta A Charly – Indios – Koino Yokan – Jovenes Pordioseros – Los Espíritus – Memphis La Blusera – Turf – Tributo A Pappo: Miguel Villanova, Celeste Carballo, Luis Robinson, Bolsa Gonzalez – Siddhartha – Leo Rizzi – Florian – Vinocio – Ryan – Djs Pareja – Polenta – Santi Celli – Claudette King – Inazulina – Claudia Sette Y Toyo Bagoso – Lupe – Mabel – Yulie Y Vane Ruth – Gaba – Uma – Marti Death – The Ginger Hearts – Los Mentidores

Día 2: domingo 16 de febrero

Los Piojos – Deadmau5 – Nicki Nicole – La Delio Valdez – Skay Y Los Fakires – Luck Ra – Las Pelotas – Ca7riel Y Paco Amoroso – Peces Raros Nafta – Bandalos Chinos – Juan Hansen Live – Bhavi – Silvestre Y La Naranja – Agusfornite2008 Y Stiffy – Vapors Of Morphine – Massacre – Winona Riders – Zoe Gotusso – La Chancha Muda – Fer Ruiz Díaz – Blair – Piti Fernandez – Wayra Iglesias – Rosa Profunda – Javiera Mena – Ale Kurz – Ivan Singh & Sheryl Youngblood – Manu Martínez – Sol Ortega – Sivinski – The Rithim Glambers – Genitallica – J Catriel – Los Búfalos Sedientos – Maia Dros – Daniela Milagros – Hijo De La Tormenta- Lara91k Vinocio – Pampa – Sol Bassa – Cindy Coleoni Band – Marlene Suchy & The Super Sax – K4 – Cesar Valdomir Blues Band – Mari Pole Ft: Nico Raffetta Fonso Y Las Paritarias – Papi Chimi Romero & Brossoul.

Los asistentes podrán retirar sus pulseras en una amplia red de locales oficiales, como Disquería Edén en Córdoba, La Rural en Buenos Aires y varios puntos más en ciudades de todo el país. Cabe destacar que solo el titular de la compra podrá retirar su pulsera, presentando su DNI y tarjeta con la que realizó la compra.