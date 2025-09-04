Destino San Javier anuncia el lanzamiento de "Huracán de Amor"

GIRA HURACAN DE AMOR:
29 de agosto/ Cine Teatro Catamarca
30 de agosto/ Teatro Mercedes Sosa, Tucumán
31 de agosto/ Centro Cultural Martin Fierro, Jujuy
4 de septiembre / Teatro 28 de febrero/ Mercedes, Uruguay
5 de septiembre / Teatro Español/ Durazno, Uruguay
6 de septiembre / Sala Nelly Goitiño/ Montevideo
7 de septiembre / Teatro Maccio/ San José, Uruguay
26 de septiembre/ Teatro el Circulo, Rosario
27 de septiembre / Quality Espacio, Córdoba
28 de septiembre/ Centro Cultural Provincial / Santa Fe
3 de octubre / Cine Teatro Mendoza
4 de octubre / Auditorio Juan Victoria/ San Juan
5 de octubre / Cine teatro San Luis
28 de noviembre / Teatro Opera/ Buenos Aires