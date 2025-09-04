A24.com

Destino San Javier anuncia el lanzamiento de "Huracán de Amor"

El álbum completo, “Huracán de Amor”, verá la luz a finales de septiembre y reunirá una variedad de canciones que recorren desde las zambas y chacareras hasta baladas románticas.

4 sept 2025, 09:00
Destino San Javier anuncia el lanzamiento de "Huracán de Amor"

El reconocido grupo argentino Destino San Javier anuncia el lanzamiento de “Huracán de Amor”, el primer single de su cuarto disco de estudio. La canción que da nombre al álbum abre una nueva etapa artística para el trío, consolidando su identidad musical y mostrando una poderosa fusión entre lo romántico y lo popular.

"Huracán de Amor” es una creación de León Cuye, autor, entre otras, de la exitosa “Universo Paralelo”, junto a Bruno Ragone. La obra propone una fusión de arreglos andinos con las voces características del grupo, transmitiendo la intensidad de los sentimientos que irrumpen con la fuerza de un verdadero huracán, en un sonido fresco y actual que promete convertirse en un nuevo clásico dentro de su repertorio.

El álbum completo, “Huracán de Amor”, verá la luz a finales de septiembre y reunirá una variedad de canciones que recorren desde las zambas y chacareras hasta baladas románticas, reflejando la amplitud musical de Destino San Javier y su capacidad de reinventarse sin perder sus raíces.

GIRA HURACAN DE AMOR:

29 de agosto/ Cine Teatro Catamarca

30 de agosto/ Teatro Mercedes Sosa, Tucumán

31 de agosto/ Centro Cultural Martin Fierro, Jujuy

4 de septiembre / Teatro 28 de febrero/ Mercedes, Uruguay

5 de septiembre / Teatro Español/ Durazno, Uruguay

6 de septiembre / Sala Nelly Goitiño/ Montevideo

7 de septiembre / Teatro Maccio/ San José, Uruguay

26 de septiembre/ Teatro el Circulo, Rosario

27 de septiembre / Quality Espacio, Córdoba

28 de septiembre/ Centro Cultural Provincial / Santa Fe

3 de octubre / Cine Teatro Mendoza

4 de octubre / Auditorio Juan Victoria/ San Juan

5 de octubre / Cine teatro San Luis

28 de noviembre / Teatro Opera/ Buenos Aires

     

 

