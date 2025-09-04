Destino San Javier anuncia el lanzamiento de "Huracán de Amor"

"Huracán de Amor” es una creación de León Cuye, autor, entre otras, de la exitosa “Universo Paralelo”, junto a Bruno Ragone. La obra propone una fusión de arreglos andinos con las voces características del grupo, transmitiendo la intensidad de los sentimientos que irrumpen con la fuerza de un verdadero huracán, en un sonido fresco y actual que promete convertirse en un nuevo clásico dentro de su repertorio.