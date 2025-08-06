Gilberto Gil vuelve a Buenos Aires con su tour despedida

La gira Tempo Rei será una celebración de su inmenso legado musical, una banda sonora profundamente enraizada en la cultura brasileña y presente en el ADN de todo un país.

Su recorrido musical comenzó con el acordeón (inspirado en Luiz Gonzaga) en los años 50. Poco a poco su sonido fue tomando forma con influencias como João Gilberto, la bossa nova y Dorival Caymmi, hasta que encontró en la guitarra el instrumento que hasta hoy sostiene las armonías únicas de su obra.

A lo largo de las décadas, la discografía de Gil construyó una unidad rara y preciosa: canciones que retratan al Brasil, moldeadas por formas rítmicas y melódicas profundamente personales.

El desafío de la última gira Tempo Rei será condensar ese tesoro nacional y llevarlo al escenario, celebrando tanto su repertorio como las múltiples facetas de Gil: el cantautor; el tropicalista que fue preso por la dictadura militar y luego exiliado en Londres; el Ministro de Cultura; el miembro de la Academia Brasileña de Letras; el Doctor Honoris Causa por Berklee College of Music en Boston (EE.UU.) y por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ); y el patriarca de una familia musical.

“Consideré muchos elementos antes de decidirme a realizar una gira final. Reflexioné sobre el mercado musical y las exigencias físicas de los grandes espectáculos. Quiero seguir haciendo música a otro ritmo, pero antes tendremos esta hermosa celebración junto al público y mi familia. Transformar las viejas formas de vivir”, afirma Gilberto Gil.

Con dirección artística de Rafael Dragaud, dirección musical de Bem Gil y José Gil, y acompañado por una banda estelar integrada por Bem Gil (guitarra/bajo), José Gil (batería), João Gil (guitarra/bajo), Nara Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (vientos), Thiago Oliveira (vientos), Marlon Sette (vientos), Danilo Andrade (teclados), Leonardo Reis (percusión), Gustavo Di Dalva (percusión), Mestrinho (acordeón) y un cuarteto de cuerdas, el cantante ofrecerá un espectáculo sensorial e inmersivo que celebra la entidad más fascinante de la experiencia humana: el tiempo.