God Save The Queen regresa al teatro Gran Rex tras su exitoso paso por Dubái

A lo largo de su historia, God Save The Queen llevó la música de Freddie Mercury y Queen a escenarios y festivales de distintos continentes, construyendo una trayectoria que trasciende fronteras.

Su propuesta combina potencia musical, despliegue visual y una interpretación que revive la energía de una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock.

El repertorio recorre clásicos que siguen vigentes generación tras generación, como “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Radio Ga Ga” y “Don’t Stop Me Now”, en un espectáculo pensado para revivir la fuerza y la emoción de la música de Queen en vivo.

En plena expansión internacional, y después de una temporada especialmente intensa, God Save The Queen volverá a encontrarse con el público argentino en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. Una nueva oportunidad para celebrar un legado musical que continúa conquistando audiencias alrededor del mundo.