El presidente del Galatasaray contó la verdad de por qué Mauro Icardi no sigue en el club: "El problema..."

De esta manera, el máximo dirigente del club turco confirmó que el deportista pretendía un salario más importante al que le habían ofrecido para la renovación.

Pero más allá de este aspecto económico, el presidente del Galatasaray apuntó también a una cuestión deportiva del equipo por las que no se llegó a un acuerdo, ya que en el plantel se encuentra una figura en su puesto.

“El problema no era tanto el salario que recibiría con dificultad, sino que tenemos a un delantero centro como Osimhen. ¿Cómo pueden estar los dos juntos? ¿A cuál vas a usar?”, planteó Dursun Özbek.

Más allá de que el futbolista no pudo continuar en la institución, el presidente destacó los años del futbolista en el club y el cariño que dejó en la afición: “Icardi es un ícono, alguien que ha convertido a una generación en hinchas del Galatasaray”, remarcó.

“El fútbol es así. Tiene un tiempo limitado. Los jugadores envejecen, su rendimiento baja. Tienen que mantenerse en el nivel más alto”, cerró el presidente del popular club de Turquía.

Nora Colosimo dio un sorpresivo detalle sobre su vínculo con Mauro Icardi

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, protagonizó un inesperado momento en LAM (América Tv) cuando reveló un particular detalle sobre su vínculo actual con Mauro Icardi.

Denise Dumas quiso saber qué le había parecido el nuevo look del futbolista, quien recientemente se rapó y lo mostró en las redes sociales. Ahí, la madre de la mediática sorprendió con una confesión: “¿Ves? No vi nada. Me tiene bloqueada, así que...”, lanzó.

La declaración de la angelita despertó inmediatamente la curiosidad de Ángel de Brito, quien quiso precisar si el bloqueo se había producido en las redes sociales o también en WhatsApp.

“No, creo que de redes”, le respondió Nora Colosimo al conductor, dejando en claro que el bloqueo estaría limitado solamente a las plataformas digitales.