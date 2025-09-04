Green Day volvió a la Argentina luego de tres años ante una multitud

El esperado regreso de Green Day a la Argentina fue una gran fiesta para los amantes del punk rock en el estadio de Huracán ante una multitud.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La famosa banda de punk rock de California, Green Day, brindó un inolvidable show ante una multitud en el estadio de Huracán.
El esperado regreso de Green Day a la Argentina fue una gran fiesta para los amantes del punk rock en el estadio de Huracán ante una multitud.
La primera banda invitada fueron los legendarios 2 Minutos. A las 18:30 horas salieron a escena y no tardaron en preparar la jornada, los de Valentín Alsina se despacharon con un set certero y contundente, que incluyó clásicos como: “Valentín Alsina’, “Canción De Amor”, “Piñas Van, Piñas Van” y “Ya No Sos Igual”. Cerraron su show con “2 Minutos” y se llevaron la primera gran ovación del público local.
Una hora más tarde, Bad Nerves, la banda internacional elegida por Green Day sorprendió con su carisma y powerpop-rock and roll.
El quinteto inglés ha citado a The Ramones y The Strokes como sus principales influencias y eso es notorio en el repertorio seleccionado para esta ocasión, en el que se destacaron las canciones: “Baby Drummer”, “Don’t Stop” y “Can’t Be Mine”.
Su propuesta de canciones pop distorsionadas a una velocidad feroz y con melodías pegadizas se pueden apreciar en sus álbumes “Bad Nerves” (2020) y “Still Nervous” (2024).
Finalmente a las 21 horas llegó el momento más esperado de la noche. Luego de 3 años Green Day regresó a nuestro país y bastaron los primeros acordes de “American Idiot” para desatar la euforia en Parque Patricios.
La catarata de hits elegida por los californianos, mantuvo a todo el estadio de Huracán cantando y saltando casi sin parar durante aproximadamente dos horas.
Canciones como “Holiday”, “Welcome To Paradise”, “Basket Case”, “When I Come Around” y “Wake Me Up When September Ends”, fueron una muestra viva de potencia, energía y melodía.
Durante el show se vivieron diferentes situaciones: la banda hizo subir a una fan para cantar junto a ellos la canción “Know Your Enemy", Billie Joe recibió una bandera de Messi del público y comentó irónicamente “Messi, tienes que irte de Florida ahora”, el cantante también le rindió homenaje al fallecido Ozzy Osbourne interpretando la intro de “Iron Man”y más tarde expresó que “El público argentino es el que mejor grita en el mundo”.
Para finalizar, una conmovedora versión de “Good Riddance” (Time Of Your Life”) con Billie Joe Armstrong solo arriba del escenario en guitarra y voz para interpretar uno de los temas preferidos de los fans.
Al final de la canción se acercaron el bajista Mike Dirnt y el baterista Tré Cool (ambos sin sus instrumentos) para cantar los coros junto al público presente y dar por terminado otro gran show del trío estadounidense en Argentina.