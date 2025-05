Green Day confirmó su show en Argentina: en qué estadio, fecha y cuándo salen los tickets a la venta

La preventa exclusiva de entradas será con tarjeta de crédito BBVA a partir del martes 3 de junio a las 13 horas por 48 horas o hasta agotar stock. En tanto, la venta general será a partir del 5 de junio a las 13 horas o una vez agotado el stock de preventa.

Green Day surgió de la escena punk hardcore de la Costa Oeste de finales de la década de 1980 y principios de 1990. El trío inicial, compuesto por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería), es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y 10 mil millones de streams de video acumulados.

Los ganadores de cinco premios Grammy e inducidos al Rock and Roll Hall of Fame, lanzaron su innovador álbum Dookie en 1994, que vendió más de 10 millones de copias y obtuvo 10 Diamantes Platino.

Se le atribuye ampliamente popularizar y revivir el interés generalizado en el punk rock, impulsando una racha de singles número uno a lo largo de su carrera.

Acerca Green Day:

Formada en 1986 en Berkeley, California, Green Day es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. En 2004, Green Day lanzó la ópera rock “American Idiot”, que capturó la atención nacional, vendiendo más de 8 millones de copias solo en Estados Unidos y llevándose el Premio Grammy al Mejor Álbum de Rock.

En 2010, una adaptación teatral de “American Idiot” se estrenó en Broadway con gran éxito de la crítica y el público. Lanzado en 2020, el decimotercer álbum de estudio de Green Day, “Father Of All...”, debutó en el número 1 de la lista Billboard de discos vendidos y en el número 1 tanto en el Reino Unido como en Australia. Pitchfork declaró: «Las canciones más cautivadoras y juveniles de Green Day en años.

El trío suena revitalizado, más como una generación emergente con ambiciones de conquistar el mercado». En julio de 2021, Green Day se embarcó en “The Hella Mega Tour” (con Fall Out Boy y Weezer). La gira mundial incluyó 29 conciertos en estadios con entradas agotadas, incluyendo recintos de renombre como el London Stadium y el Dodger Stadium de Los Ángeles.

El 19 de enero de 2024, Green Day lanzó su muy anticipado decimocuarto álbum de estudio, “Saviors”, que incluyó el sencillo "The American Dream Is Killing Me".