Ian Lucas y La Joaqui se unen juntos en una canción romántica y enérgica
Los cantantes Ian Lucas y La Joaqui le ponen a la voz a Y aun así me quedé, un tema que combina el romanticismo y energía de pista.
15 oct 2025, 09:00
Ian Lucas y La joaqui se unen en Y aun así me quedé, una canción fresca que combina romanticismo y energía de pista. Con un estribillo pegadizo y una producción moderna, el tema pone en primer plano el carisma y la fuerza de dos voces que hoy marcan tendencia.
El resultado es un sonido irresistible, pensado tanto para bailar como para cantar de principio a fin. Este lanzamiento reafirma a ambos artistas como referentes de una nueva generación de música popular, llevándolos a un terreno actual, vibrante y con proyección internacional.
Con más de 37 millones de suscriptores en Youtube y una comunidad en TikTok que supera los 16 millones de seguidores, Ian Lucas se consagra como uno de los influencers más reconocidos de Latinoamérica.
Comenzó su recorrido en el año 2015 con su participación en el concurso de canto de TelefeLaten Corazones, y posterior aparición en series de Disney Channel como O11CE y Soy Luna, haciendo su debut público como actor y cantante. En 2016 inaugura su actual canal de Youtube, empezando su camino con videovlogs de su vida cotidiana.
El 7 de diciembre de 2023 lanza junto al reconocido youtuber Fede Vigevani y el cantautor urbano MilthonNo voy a llorar por ti, superando los 90 millones de streams en plataformas digitales.
En el 2024 tuvo múltiples lanzamientos que continuaron reluciendo su carrera musical, entre ellos su colaboración con el reconocido cantautor Axel, De Cero, su hit "Tik Tok", junto a Fede Vigevani y Gusty DJ, y el remix de su más grande éxito No voy a llorar por tí remix, con la colaboración de La T y la M y Marama, entre otros grandes estrenos.
Para dar comienzo al 2025, Ian Lucas sorprendió con Tik Tok remix junto a una de las eminencias argentinas de la cumbia y RKT: La Joaqui, el remix perfecto para bailar todo el verano.