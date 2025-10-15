Ian Lucas y La Joaqui se unen juntos en una canción romántica y enérgica

El 7 de diciembre de 2023 lanza junto al reconocido youtuber Fede Vigevani y el cantautor urbano Milthon No voy a llorar por ti, superando los 90 millones de streams en plataformas digitales.

En el 2024 tuvo múltiples lanzamientos que continuaron reluciendo su carrera musical, entre ellos su colaboración con el reconocido cantautor Axel, De Cero, su hit "Tik Tok", junto a Fede Vigevani y Gusty DJ, y el remix de su más grande éxito No voy a llorar por tí remix, con la colaboración de La T y la M y Marama, entre otros grandes estrenos.

Para dar comienzo al 2025, Ian Lucas sorprendió con Tik Tok remix junto a una de las eminencias argentinas de la cumbia y RKT: La Joaqui, el remix perfecto para bailar todo el verano.