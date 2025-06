Joel DeLeón presenta "Piel a Piel" y anuncia su visita a la Argentina

Con una voz que ha acompañado a una generación y un corazón que, apuesta por la reinvención, Joel DeLeón lanza su más reciente sencillo "Piel a Piel" una canción que no solo se escucha, se siente. El tema explora con sutileza y melancolía las consecuencias de no dar ese paso que podría haber cambiado el rumbo de una relación. Habla de distancias emocionales, de encuentros inconclusos y del eco que dejan los amores que no terminan del todo. Con una lírica evocadora, Joel nos recuerda que, a veces, basta un beso para que todo vuelva a comenzar.