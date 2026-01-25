Juan Amador presenta Sangre Gitana en Buenos Aires: cuándo será
El espectáculo de flamenco y fusión de altísima calidad llega el 4 de febrero al Teatro Picadilly.
El reconocido bailaor flamenco Juan Amador, artista de raíces gitanas nacido en Mar del Plata y criado en España, llega a Buenos Aires para presentar su aclamado espectáculo “Sangre Gitana, una experiencia llena de arte”. La función tendrá lugar el miércoles 4 de febrero en el Teatro Picadilly, con una propuesta que promete impactar por su potencia escénica, su modernidad y su nivel internacional.
“No es un espectáculo más de flamenco, es una propuesta de calidad como no se ha visto antes”, anticipa Amador sobre esta obra que combina la esencia del flamenco tradicional con una innovadora fusión de estilos musicales actuales.
En escena, el artista estará acompañado por Eugenio Romero y el Ballet Flamenco de Alicante, en una producción española que se destaca por su fuerza, su energía y su impronta contemporánea.
La propuesta fusiona las raíces gitanas de Andalucía con sonoridades modernas, integrando una banda de músicos en vivo con base flamenca y una instrumentación poco convencional para el género: batería, guitarra eléctrica y saxofón, junto a los músicos flamencos tradicionales.
El resultado es un espectáculo intenso, actual y profundamente artístico.
“Sangre Gitana” combina flamenco, danzas españolas y la fusión de ritmos que van desde el soul hasta un homenaje al Indio Solari, generando un puente cultural que conecta al flamenco con el público argentino de una manera única.
En escena, un cuerpo de seis bailarines, músicos en vivo, una cuidada puesta de luces y sonido, proyecciones audiovisuales y un vestuario especialmente traído desde Sevilla y Madrid completan una experiencia escénica de alto impacto.
Tras su exitosa presentación en la temporada de verano, Juan Amador desembarca en Buenos Aires con un espectáculo que reafirma su compromiso con la calidad artística y la innovación, ofreciendo al público porteño una propuesta diferente, potente y cargada de identidad.