Juan Amador presenta Sangre Gitana en Buenos Aires: cuándo será

El resultado es un espectáculo intenso, actual y profundamente artístico.

“Sangre Gitana” combina flamenco, danzas españolas y la fusión de ritmos que van desde el soul hasta un homenaje al Indio Solari, generando un puente cultural que conecta al flamenco con el público argentino de una manera única.

En escena, un cuerpo de seis bailarines, músicos en vivo, una cuidada puesta de luces y sonido, proyecciones audiovisuales y un vestuario especialmente traído desde Sevilla y Madrid completan una experiencia escénica de alto impacto.

Tras su exitosa presentación en la temporada de verano, Juan Amador desembarca en Buenos Aires con un espectáculo que reafirma su compromiso con la calidad artística y la innovación, ofreciendo al público porteño una propuesta diferente, potente y cargada de identidad.