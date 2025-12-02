"Parece que está ocupada": Wanda avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef Celebrity

La modelo aclaró rápidamente: "No estoy ocupada, no". Más tarde, en su entrevista individual, Evangelina dejó en claro su incomodidad con los rumores: "Me quieren hacer gancho con gente que ni siquiera saben si da".

Qué canción compartió Evangelina Anderson que alimenta los rumores de romance con Ian Lucas

El ciclo MasterChef Celebrity (Telefe), además de mostrar aprendizajes culinarios y dejar al descubierto las tensiones entre sus participantes, en los últimos días quedó envuelto en versiones románticas que apuntan directamente a Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Las especulaciones señalan que entre la ex de Martín Demichelis —quien anunció su separación en agosto— y el joven influencer habría algo más que una simple amistad.

Los comentarios sobre un posible vínculo entre Ian y Evangelina se intensificaron y fue él quien primero encendió las sospechas con un sugestivo posteo en redes sociales.

En sus historias de Instagram, Ian Lucas compartió una foto frente al espejo acompañada por la canción Mi refe de Beéle y Ovy on the Drums.

Lo que llamó la atención fue la letra del tema elegido: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa’ qué mentirnos más? No sé pa’ qué seguir disimulando más”.

Lejos de pasar desapercibida, Evangelina Anderson también publicó una historia desde el interior de un auto y seleccionó una canción que muchos interpretaron como un guiño hacia Ian.

La modelo compartió un video musicalizado con She Will Be Loved, el clásico de Maroon 5, un tema que habla de un amor capaz de superar cualquier obstáculo.

“No me importa pasar cada día en tu esquina bajo la lluvia torrencial. Busca a la chica de la sonrisa rota. Pregúntale si quiere quedarse un rato”, dice la canción que la ex de Demichelis eligió para esa publicación, reforzando la idea de un mensaje cargado de sentimientos.