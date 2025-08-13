Ke Personajes anuncia su primer estadio de Ferro

Las canciones que también forman parte de material en el que inmortalizaron sus noches en el Movistar Arena son: “Mujer amante”, “Sé que te amo”, “Que lloro”, “Hotel California”, “Tiene espinas el rosal” junto a Valeska, del grupo Anaconda y el emotivo cover de Evanescence “My Immortal”.

En cada una de estas obras, se aprecia perfectamente como cada detalle fué creado y ejecutado para que el recuerdo siguiera latente, como por ejemplo la aparición en el medio del escenario con la estética y los instrumentos que usaron en un inicio, cuando esos cuatro músicos decidieron reversionar canciones míticas y clásicas de otros géneros, sin imaginar que los esperaba una evolución inmensa personal y profesional con giras por Latinoamérica y Europa junto a un reconocimiento imborrable.

Ke Personajes se encuentra en un momento histórico. Actualmente están recorriendo los escenarios de nuestro país, Chile y palpitan sus conciertos en España, donde continúan enlazando la emoción, alegría y el carisma que los caracteriza en cada una de sus presentaciones.

La banda liderada por Emanuel Noir, confirmó que llegará con su brillante show “Preludios” a Mendoza, en el Arena Maipú el 11 de Octubre y en la ciudad de Córdoba en el Quality Arena el 15 de noviembre. Las entradas para ambas fechas se encuentran disponibles en Ticketek.

Luego será el turno de contagiar su alegría en Rosario el 25 de Octubre en el Bioceres Arena y las entradas ya se pueden adquirir a través de EntradaPlay.

En este camino profesional con casi diez años de carrera, con esta parte del tour, llegaron numerosos puntos de Argentina, entre ellos a Mendoza en la histórica Fiesta de la Vendimia, así como también a Perú, Ecuador, Uruguay, México y Chile.

Además, durante sus presentaciones en México, brindaron shows en León, Potosí y también, se subieron por primera vez al escenario del destacado festival de México “Tecate Pa’l Norte”, donde compartieron cartel con artistas internacionales de la talla de Green Day, Justin Timberlake, Garbage, King Of Leon y Benson Boone, entre otros.

Próximamente llegarán a España, donde tienen fechas anunciadas en Madrid el día 14 de septiembre en el Movistar Arena. Continuando con sus shows por este país, el 17 de septiembre estarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona, para seguir haciendo vibrar a miles de personas. Entradas disponibles a través de Ticketmaster.es.

Ke personajes, sigue transitando su camino de manera sólida y conquistando a miles de personas confirmando nuevas presentaciones en Europa.