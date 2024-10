La Joaqui desembarcó en una página de contenidos y promete material explosivo

image.png

Al ingresar al perfil de La Joaqui se puede leer una frase con la que invita a sus fans a sumarse y suscribirse para ver su material. "Una turra kawaii con un lado que te gustaría conocer. Vení a descubrir la parte de mi que nadie ve", expresó.

La artista ofrece una promo para los primeros 500 que deseen ser parte de su comunidad: podrán acceder a su contenido con un 50% de descuento, pagando 9,99 dólares por los primeros 31 días de acceso. Luego de esta promoción, el precio regular de la suscripción mensual será de 19,98 dólares.

image.png

La Joaqui es conocida por ser muy provocativa en sus videos y presentaciones, pero ahora asegura que la apuesta será aún más explosiva.

La Joaqui promocionó su nuevo tema y recibió duras críticas

En sus redes sociales, La Joaqui compartió un video para promocionar su nuevo tema, "Eleuseca", que realizó junto a Javier Fracchia, y recibió duras críticas.

"Escuchas este tema completo y te liquida la mitad de las neuronas", "Ojo con el helio que pega mal", "Poquito autotune usó por suerte", "Dios basta de editarse la voz es Alvin y las ardillas", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la artista.

Embed

Los fans de La Joaqui no tardaron en reaccionar. "Todavía no salió y ya es viral acá y en TikTok. No les da la cabeza para entender que compartiendo el vídeo para bardearla, hacen viral la canción y le ahorran toda la promo", expresaron desde la cuetna de La Joaqui Info (@skillsjoaqui), que suele contar todas las novedades sobre la estrella de la música.

“Nunca imaginé encontrar a alguien como vos. Yo que no sabía querer, ahora soy una guachita que te ama”, reza un fragmento del tema que la artista le dedicó a su novio, Luck Ra.

“Frío como iglú estaba mi corazón. Tengo muchas ganas de quedarme, ojalá no dejes de mirarme”, continúa la letra de la canción, que es una cumbia llena de romanticismo.