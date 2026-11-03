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Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla por día: cuándo tocan Tini, Travis Scott y las grandes figuras

El festival confirmó cómo se repartirán los artistas de su próxima edición en el Hipódromo de San Isidro. The Killers, Charli XCX y David Guetta también encabezan la programación. Dónde comprar las entradas.

3 nov 2026, 12:00
Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla por día: cuándo tocan Tini, Travis Scott y las grandes figuras

Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla por día: cuándo tocan Tini, Travis Scott y las grandes figuras

Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla por día: cuándo tocan Tini, Travis Scott y las grandes figuras

Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla por día: cuándo tocan Tini, Travis Scott y las grandes figuras

La cuenta regresiva para el Lollapalooza Argentina 2027 sumó un anuncio clave: se conoció la distribución de los artistas por día. Con esta información, los fanáticos ya pueden elegir qué jornada presenciar para encontrarse con sus figuras favoritas.

La duodécima edición se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con una propuesta que combinará rock, pop, música urbana y electrónica.

Lollapalooza Argentina 2027: quiénes tocan el viernes 12 de marzo

The Killers será una de las grandes atracciones de la apertura, en una jornada que también reunirá a The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy.

El primer día contará, además, con Dillom, Malcolm Todd, RAYE, Adéla y Santos Bravos, entre otros artistas. Así, el arranque tendrá una combinación de bandas consagradas y nuevas propuestas internacionales y argentinas.

Cuándo tocan Tini Stoessel y Travis Scott

El sábado 13 de marzo será el turno de Tini Stoessel y Travis Scott, dos de los nombres más convocantes de esta edición. Compartirán jornada con Queens of the Stone Age y Rawayana.

La programación del segundo día también incluirá a Geese, Slayyyter, Un Poco de Ruido, Four Tet, Carlita, Sammy Virji, Juana Rozas y Francisca Valenzuela, entre otros.

Charli XCX y David Guetta, las figuras del domingo

El cierre del festival, previsto para el domingo 14 de marzo, tendrá como protagonistas a Charli XCX, David Guetta y Sombr.

También subirán a los escenarios Dominic Fike, Cage the Elephant, Lola Young, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, The Avalanches y Daniela Spalla, dentro de una jornada que recorrerá distintos sonidos del pop, el rock y la electrónica.

Dónde comprar las entradas para Lollapalooza Argentina 2027

Los tickets diarios ya están a la venta a través de AllAccess. También continúa disponible el abono general para asistir a las tres fechas.

El pase diario se ofrece en su primera preventa con una financiación de seis cuotas sin interés de $32.500, más cargo por servicio, con tarjetas Santander Visa. Los valores y la disponibilidad dependen de la etapa de venta vigente.

     

 

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