Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla por día: cuándo tocan Tini, Travis Scott y las grandes figuras

Cuándo tocan Tini Stoessel y Travis Scott

El sábado 13 de marzo será el turno de Tini Stoessel y Travis Scott, dos de los nombres más convocantes de esta edición. Compartirán jornada con Queens of the Stone Age y Rawayana.

La programación del segundo día también incluirá a Geese, Slayyyter, Un Poco de Ruido, Four Tet, Carlita, Sammy Virji, Juana Rozas y Francisca Valenzuela, entre otros.

Charli XCX y David Guetta, las figuras del domingo

El cierre del festival, previsto para el domingo 14 de marzo, tendrá como protagonistas a Charli XCX, David Guetta y Sombr.

También subirán a los escenarios Dominic Fike, Cage the Elephant, Lola Young, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, The Avalanches y Daniela Spalla, dentro de una jornada que recorrerá distintos sonidos del pop, el rock y la electrónica.

Dónde comprar las entradas para Lollapalooza Argentina 2027

Los tickets diarios ya están a la venta a través de AllAccess. También continúa disponible el abono general para asistir a las tres fechas.

El pase diario se ofrece en su primera preventa con una financiación de seis cuotas sin interés de $32.500, más cargo por servicio, con tarjetas Santander Visa. Los valores y la disponibilidad dependen de la etapa de venta vigente.