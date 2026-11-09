Maluma regresa a la Argentina después de cinco años: cuándo son sus shows

La preventa comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 13 horas y se extenderá durante 48 horas o hasta agotar el stock disponible.

Los tickets podrán adquirirse a través del sitio oficial del Movistar Arena, con el beneficio de nueve cuotas sin interés para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa Macro.

Una vez finalizada esta etapa, se habilitará la venta general para todo el público. En esa instancia, los clientes que abonen con tarjetas de crédito Visa Macro podrán acceder a seis cuotas sin interés.

Cómo será el nuevo show de Maluma en Buenos Aires

El Loco X Volver World Tour 2027 comenzará el 5 de febrero en Bogotá, Colombia, y recorrerá más de 60 ciudades alrededor del mundo.

Entre los destinos anunciados se encuentran Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat.

La nueva propuesta contará con un concepto escénico especialmente diseñado para esta etapa de su carrera, con una importante puesta visual y una selección musical que incluirá canciones de su álbum Loco X Volver, lanzado en mayo de 2026.

Por supuesto, tampoco faltarán los hits que marcaron su trayectoria y que lo convirtieron en uno de los artistas latinos más exitosos de los últimos años.

La sorprendente presentación de Maluma para anunciar su gira mundial

El anuncio del tour estuvo acompañado por una acción especial que sorprendió a los fanáticos.

Maluma realizó un show inesperado en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde interpretó algunos de sus grandes éxitos frente a viajeros y seguidores que se encontraban en el lugar.

Durante la presentación sonaron canciones como “Según Quién”, “Felices los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”, en una actuación que sirvió como anticipo de lo que prepara para su nueva gira.

El cantante explicó que este proyecto representa una reconexión con sus raíces, sus afectos y los lugares que marcaron su historia.

“Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa”, expresó al presentar el tour.

A lo largo de su carrera, Maluma protagonizó importantes giras internacionales. En 2017, su Maluma World Tour reunió más de un millón de espectadores a lo largo de 105 conciertos.

Posteriormente, con espectáculos como 11:11 World Tour, Papi Juancho Maluma World Tour y Don Juan World Tour, continuó consolidando su éxito en escenarios de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Ahora, el 19 y 20 de febrero de 2027, Maluma volverá a encontrarse con sus seguidores argentinos en el Movistar Arena, en dos noches que prometen convertirse en una de las grandes citas musicales del verano.