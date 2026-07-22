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Manu Dal Santo presenta "Sin decirle a nadie" junto a Luana

Manu Dal Santo presenta “Sin decirle a nadie”, su nuevo single junto a la artista uruguaya Luana. Una cumbia que se mezcla con la energía de la plena para contar una historia de esas que no se olvidan fácil.

22 jul 2026, 13:19
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Manu Dal Santo presenta “Sin decirle a nadie”, su nuevo single junto a la artista uruguaya Luana. Una cumbia que se mezcla con la energía de la plena para contar una historia de esas que no se olvidan fácil.

La canción habla de una conexión intensa, que no necesita etiquetas pero sí segundas oportunidades. Entre miradas, recuerdos y algo que quedó pendiente, el tema pone en palabras esas ganas de revivir lo que pasó y volver a sentirlo, sin decirle a nadie. Un sonido fresco, directo y súper bailable que une dos de los géneros más escuchados de Cono sur.

Este lanzamiento forma parte del próximo álbum de Manu, un proyecto que continúa consolidando su expansión internacional a través de colaboraciones con algunos de los artistas más importantes de la música latina.

Luego del éxito de “Una Vida Contigo” junto al dúo chileno “Amigo de Artistas” con quienes lleva 2 meses en el TOP 50 de los charts de Spotify y “Bailando”, la reversión oficial de cumbia junto a Descemer Bueno que debutó en el puesto 40 de Argentina, la artista rosarina continúa consolidando un repertorio que lleva a la cumbia y el cuarteto a nuevas audiencias de habla hispana.

Actualmente, Manu se encuentra instalada en Miami, donde desarrolla una intensa agenda de trabajo enfocada en la expansión de su proyecto en el mercado latino de Estados Unidos. En ese marco, viene trabajando para lo que será su próximo álbum el cual contará con la presencia de importantes artistas internacionales y también realizando presentaciones en vivo y participaciones televisadas, siendo elegida por Telemundo como la voz para representar a

Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, emitida en la previa del encuentro entre Argentina y Cabo Verde. Manu Dal Santo continúa consolidándose como una de las nuevas referentes de la cumbia y el cuarteto argentino, superando actualmente las millones de reproducciones en plataformas digitales.

En este lanzamiento la acompaña Luana, la artista femenina más importante de la música uruguaya y la referente de la plena de su país. Atravesando el momento más destacado de su carrera tras anunciar su primer show en el Antel Arena, que se realizará el próximo 18 de octubre, un hito que consolida su crecimiento y proyección dentro de la escena regional. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como The La Planta, La Nueva Escuela, El Reja, entre otros artistas consagrados de Cono Sur. Además tambien se desempeñó como coach y jurado en La Voz Kids Uruguay y La Voz Uruguay, emitidos por Canal 10, consolidando su lugar como una de las figuras más representativas del país vecino. Su participación en este lanzamiento potencia el encuentro entre dos escenas en plena expansión y reafirma el alcance internacional de ambas propuestas.

     

 

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