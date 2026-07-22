Manu Dal Santo presenta "Sin decirle a nadie" junto a Luana

Actualmente, Manu se encuentra instalada en Miami, donde desarrolla una intensa agenda de trabajo enfocada en la expansión de su proyecto en el mercado latino de Estados Unidos. En ese marco, viene trabajando para lo que será su próximo álbum el cual contará con la presencia de importantes artistas internacionales y también realizando presentaciones en vivo y participaciones televisadas, siendo elegida por Telemundo como la voz para representar a

Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, emitida en la previa del encuentro entre Argentina y Cabo Verde. Manu Dal Santo continúa consolidándose como una de las nuevas referentes de la cumbia y el cuarteto argentino, superando actualmente las millones de reproducciones en plataformas digitales.

En este lanzamiento la acompaña Luana, la artista femenina más importante de la música uruguaya y la referente de la plena de su país. Atravesando el momento más destacado de su carrera tras anunciar su primer show en el Antel Arena, que se realizará el próximo 18 de octubre, un hito que consolida su crecimiento y proyección dentro de la escena regional. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como The La Planta, La Nueva Escuela, El Reja, entre otros artistas consagrados de Cono Sur. Además tambien se desempeñó como coach y jurado en La Voz Kids Uruguay y La Voz Uruguay, emitidos por Canal 10, consolidando su lugar como una de las figuras más representativas del país vecino. Su participación en este lanzamiento potencia el encuentro entre dos escenas en plena expansión y reafirma el alcance internacional de ambas propuestas.