Marc Anthony regresa a la Argentina con dos fechas confirmadas

Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, Marco Antonio Muñiz es un verdadero embajador de la música latina. Es considerado el artista de salsa más exitoso de todos los tiempos, con decenas de certificaciones de oro y platino, 108 canciones que alcanzaron el puesto número uno en los rankings de Billboard y una trayectoria que lo consolidó como una de las figuras más importantes de la industria musical global.

Reconocido por su poderosa voz y sus impactantes actuaciones en vivo, Marc Anthony también desarrolló una destacada carrera como actor, participando en producciones como In the Heights, Man on Fire y El Cantante.

A lo largo de su carrera colaboró con artistas de la talla de Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona, entre muchos otros. En 2023 recibió uno de los máximos reconocimientos de su trayectoria al ingresar al Paseo de la Fama de Hollywood.

Con producción de Fenix Entertainment, los días 28 y 29 de octubre, el Movistar Arena será el escenario de dos noches que reunirán las décadas de una carrera irrepetible: los éxitos que definieron una era, la energía de un artista en su máximo nivel y la emoción de ver en vivo al hombre que convirtió la salsa en un fenómeno global.