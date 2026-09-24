Polémica en vivo en TN: una cronista trató por error a vecinos de ser delincuentes y tuvo que pedir perdón

El curioso error al aire que se volvió viral en redes

Rápidamente, desde el piso Lorena Maciel y Guillermo Lobo le marcaron: “Con los vecinos de la zona, los delincuentes son otros", dijo el conductor.

"Los vecinos disculpame”, dijo la cronista al darse cuenta del error en la vorágine del vivo. "Tranqui, te entendimos linda, está todo bien, yo hago lo mismo, olvidate", intentó darle calma Maciel.

Y luego la cronista de TN le pidió perdón al vecino de la zona que estaba por entrevistar: "Ay Disculpame, vos me escuchaste, te dije delincuente en la cara".

El video rápidamente se replicó desde las redes y los usuarios se hicieron eco de lo sucedido al aire de TN en medio de la tensión por el episodio de inseguridad.

La periodista buscó los testimonios de los vecinos del lugar tras el episodio de inseguridad y se terminó dando un furcio al aire que se volvió viral.