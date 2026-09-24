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Polémica en vivo en TN: una cronista trató por error a vecinos de ser delincuentes y tuvo que pedir perdón

Una cronista de TN protagonizó un particular episodio al aire cuando confundió a vecinos con delincuentes que intentaron robar a un cliente de un banco.

24 sept 2026, 10:00
Polémica en vivo en TN: una cronista trató por error a vecinos de ser delincuentes y tuvo que pedir perdón
Polémica en vivo en TN: una cronista trató por error a vecinos de ser delincuentes y tuvo que pedir perdón
Polémica en vivo en TN: una cronista trató por error a vecinos de ser delincuentes y tuvo que pedir perdón
Polémica en vivo en TN: una cronista trató por error a vecinos de ser delincuentes y tuvo que pedir perdón

Un insólito momento sucedió al aire por la pantalla de TN en plena cobertura en un intento de robo a un cliente de un banco en Lomas del Mirador en el límite con Ramos Mejía.

Dos clientes evitaron el robo en la zona de los cajeros y atraparon a uno de los ladrones que estaba armado tras lograr reducirlo a golpes hasta que el personal policial llegó y logró capturar al ladrón.

La cronista se encontraba en el lugar de los hechos explicando lo sucedido cuando encaró a algunos vecinos del lugar y los presentó como "los delincuentes" generando al instante la corrección de los conductores en el estudio.

“Seguimos hablando, Lore y Guille, con los delincuentes de la zona, a ver si alguno...”, se la escuchó decir a la periodista desde el lugar de los hechos mientras caminaba cuando en realidad quiso remarcar que se trataba de los vecinos.

El curioso error al aire que se volvió viral en redes

Rápidamente, desde el piso Lorena Maciel y Guillermo Lobo le marcaron: “Con los vecinos de la zona, los delincuentes son otros", dijo el conductor.

"Los vecinos disculpame”, dijo la cronista al darse cuenta del error en la vorágine del vivo. "Tranqui, te entendimos linda, está todo bien, yo hago lo mismo, olvidate", intentó darle calma Maciel.

Y luego la cronista de TN le pidió perdón al vecino de la zona que estaba por entrevistar: "Ay Disculpame, vos me escuchaste, te dije delincuente en la cara".

El video rápidamente se replicó desde las redes y los usuarios se hicieron eco de lo sucedido al aire de TN en medio de la tensión por el episodio de inseguridad.

La periodista buscó los testimonios de los vecinos del lugar tras el episodio de inseguridad y se terminó dando un furcio al aire que se volvió viral.

     

 

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