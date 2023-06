Maximiliano Vivas, el DJ revelación : "Mi sueño es ser uno de los mejores de Argentina"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maximiliano Vivas (@maxivivasdj)

-¿Cuándo descubriste tu vocación?

-Mi vocación o la relación con la música comienza desde muy chico. Me gustaba escuchar música y cantar a pesar de cantar mal, jajaja. En mi adolescencia, en la casa de mis primos, ellos tenían equipos para pasar música aunque no se dedicaban a eso. Mi primo mayor, Javier, sabía tocar así que de apoco me fue enseñando y yo pasaba horas practicando y capitalizando cada minuto.

-¿Qué hechos o experiencias te marcaron en tu camino?

-La más importante fue el hecho de tener al alcance de las manos los equipos para tocar ya que por mi situación económica no podía tener acceso en ese momento. De más grande empecé a producir fiestas de música electrónica y eso me acercó muchísimo al mundo de los djs, me encantó y fue entonces que encontré mi vocación.

-¿Cuándo sentiste que debías dedicarte profesionalmente y cómo fue tu formación académica?

-Fue muy loco porque juego al rugby y la verdad que le dedicaba mucho tiempo al deporte por lo que no tenía mucho tiempo para la música, ya que tenía que dividir mi tiempo entre la familia, el trabajo y el deporte, lo que no me dejaba mucho tiempo para la música. Un día tuve una lesión de rodilla, me rompí los ligamentos cruzados y lateral, además de una luxación importante, la cual me deja fuera de la cancha y requirió una operación. Así que pensé 'ahora que voy a tener tiempo libre me podré poner a full con la música y arrancar'. Fue como empecé con todo a estudiar en varios cursos como dj y como productor. en Dj Academy sigo perfeccionandome con Treekoo DJ producer. La idea es siempre saber más para darle lo mejor a la gente que me escucha y me sigue.

-¿Qué estás haciendo en la actualidad?

-En la actualidad estoy haciendo muchas producciones para mi canal y colaborando con otros artistas. Hace unas semanas sacamos una session llamada House Session Volumen 1 en donde voy como dj set y brindo un espacio (en mi propia casa por eso house), para artistas emergentes, para que puedan explayar su arte. Eso me encantó y salió muy bien, ya tenemos vol. 2 grabado y seguramente hagamos más, es algo que va a gustar mucho. Después tengo ft con artistas como Kaylo, Melli Perro, Natu Flow, temas que ya están en todas las plataformas con artistas muy conocidos en la escena nacional. El concepto es seguir metiendo contenido para todas las plataformas.

-¿En qué temas te consideras especialista, cómo definirías tu estilo musical?

-Considero que en el contacto con la gente, en experimentar y detectar la energía de la pista y eso hace que mis performances sean halagadas, cosa que me llena de orgullo. El estilo que tengo es una mezcla de sonidos urbanos y eso incluye reggaeton, cumbia trap, rkt y los remixes que están de moda. Mi marca es MaxiVivasDj ModoCachengue. El cachengue es reggaeton mezclado con base de cumbia y teclado de cumbia bien argentina.

Maxi Vivas 2.jpeg

-Entonces sos Dj producer.

-Sí, soy dj, productor y trabajo plenamente en mis producciones, de hecho, la semana pasada saqué un remix de aleteo llamado El Mismo Aire.

-¿Qué otros servicios ofrecés?

-El servicio que ofrezco es el dj set en donde atravieso por numerosos estilos musicales trato de llevarte a disfrutar al máximo la noche y garantizando que tu evento sea por lejos el mejor de todos.

-¿Cómo sigue tu vida profesional en el corto plazo?

-A corto plazo, lograr que mis videos y remixes se escuchen en todos lados.

-¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Cómo te ves a futuro?

-Mi sueño es ser unos de los mejores djs de argentina y poder llevar la música a todo el mundo, viajar y poder llenar estadios.